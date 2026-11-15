A evolução no nível de Eric García e a oscilação no desempenho de Koundé tiveram um impacto negativo sobre ele, já que seu papel foi diminuindo gradualmente na equipe do técnico Hansi Flick em decorrência disso.
Espera-se que o zagueiro francês deixe a lista de lesionados nos próximos dias, tornando-se capaz de retornar e ajudar a equipe catalã.
O jornal Sport noticiou que Koundé desperta um interesse crescente por parte do Chelsea, embora o jogador esteja atualmente pensando em mudar sua situação no Barcelona e recuperar seu espaço.
De acordo com o que noticiaram meios de comunicação ingleses, mais especificamente o site TeamTalk, o Chelsea continua fortemente interessado no zagueiro francês.
O clube londrino já havia consultado sobre a possibilidade de contratar Koundé no último verão europeu, segundo revelou recentemente o especialista em mercado Matteo Moretto, e pode renovar suas tentativas de contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno.
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De acordo com a mesma fonte, o Chelsea se prepara para a possibilidade da saída de Malo Gusto, além de Koundé ser muito admirado pelo técnico Xabi Alonso.
O zagueiro francês tem 28 anos e representa uma opção que possui grande experiência no mais alto nível, podendo ajudar o Chelsea a alcançar uma maior solidez defensiva.
O Chelsea ocupa a quinta posição na tabela da Premier League, com 16 pontos após disputar 10 rodadas.
Xabi Alonso valoriza especialmente a versatilidade de Jules Koundé, que pode atuar como zagueiro central ou na posição de lateral, e seu clube estaria disposto a apresentar uma boa proposta financeira ao Barcelona.
Nesse contexto, o clube catalão terá que avaliar a situação, caso o interesse do clube londrino se transforme em uma proposta oficial, e determinar se confia na capacidade do zagueiro francês de recuperar seu melhor nível ou se concorda com sua transferência para outro clube.
No momento, o Barcelona não fecha a porta para uma negociação em torno de Jules Koundé, mas também não a abre.
A direção esportiva liderada por Deco trabalha no estudo do mercado de transferências, em busca de um zagueiro central, e não abrirá mão de nenhum jogador do setor defensivo antes de garantir a contratação de um substituto adequado.
Essa questão ganha ainda mais importância tendo em vista que o zagueiro francês foi uma das peças fundamentais no projeto do técnico Hansi Flick, especialmente durante sua primeira temporada com a equipe. Já o próprio jogador não descarta também mudar de ares e deixar o Barcelona no próximo período.
Na verdade, as informações mencionadas indicam que Koundé também desperta interesse de clubes da Arábia Saudita, mas seus representantes esclareceram que sua prioridade absoluta, caso deixe o estádio Spotify Camp Nou, é a transferência para a Premier League.
De qualquer forma, a realidade é que as próximas semanas serão decisivas para definir o futuro de Koundé, e a decisão sobre ele dependerá da quantidade de minutos que receberá e do nível que apresentar dentro de campo.