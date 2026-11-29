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Fermín López, astro do Barcelona, voltou a aparecer na mira de clubes do mercado de transferências inglês.

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Segundo o jornal Sport, que cita informações publicadas pelo Daily Sports e pelo TopSkills Sports UK, Fermín López é um dos alvos que Xabi Alonso busca contratar para reforçar o elenco do Chelsea.

A proposta apresentada por essas fontes inclui um nome de enorme potencial: o brasileiro Estêvão Willian, que poderia entrar em uma eventual troca.

A versão que circula indica que Alonso considera Fermín López uma peça importante em seu projeto no Chelsea, em Stamford Bridge, e estuda uma fórmula que facilite a conclusão do negócio e a chegada do jogador ao time.

O ponta brasileiro seria a carta com a qual o clube londrino tentaria despertar o interesse do Barcelona pela operação. Até o momento, porém, não há nenhuma proposta oficial documentada, nem qualquer confirmação de negociações entre os dois clubes.

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Nova tentativa

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É fácil entender por que Fermín López atrai o Chelsea. A chegada de trás, a capacidade de ameaçar a área e a intensidade com que participa do jogo permitem que ele ofereça soluções diferentes no meio-campo.

De fato, há duas temporadas, o Chelsea já havia feito uma proposta tentadora ao Barcelona para contratar Fermín López, mas o jogador priorizou seguir a carreira com a camisa do clube catalão.

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O suposto desejo de Alonso deve esbarrar na posição de Hansi Flick. O técnico do Barcelona considera o jogador da seleção uma peça fundamental em seu elenco e não estaria disposto a aprovar sua saída.

Esse seria o principal obstáculo esportivo para a concretização de um negócio que, por ora, segue no campo da especulação.

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Do outro lado da equação aparece o nome de Estêvão. O Daily Sports aponta que o atacante brasileiro, de 19 anos, tem enfrentado dificuldades para ganhar minutos regularmente no Chelsea, o que alimenta as especulações sobre seu futuro.

O mesmo jornal, no entanto, levanta um ponto importante: Alonso defendeu publicamente o brasileiro, garantindo que ele terá um papel importante em seu time.

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Ponta ou meio-campista?

Além disso, Estêvão atua como ponta, enquanto Fermín López oferece ao seu time profundidade ofensiva e presença diante do gol a partir do meio-campo.

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A eventual chegada do brasileiro abriria novas opções no ataque, mas ele sozinho não conseguiria suprir as funções desempenhadas pelo jogador do Barcelona. O clube catalão teria de avaliar o impacto dessa movimentação em todo o elenco.

Assim, Fermín López volta a estar no centro dos rumores do mercado de transferências. O interesse atribuído a Alonso e a possibilidade de incluir Estêvão no negócio desenham uma transferência chamativa, que, por enquanto, não passa de uma declaração de intenções vinda dos bastidores do Chelsea.