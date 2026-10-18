Juan Iglesias, jogador do Sevilla, não voltará a enfrentar Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, por causa da suspensão de 4 partidas imposta ao brasileiro pela La Liga.

A La Liga anunciou a suspensão de Vinícius Júnior por 4 partidas, na última quarta-feira, por ter puxado o cabelo do jogador do Villarreal Nathan Saliba na rodada anterior do campeonato, o que resultou em sua expulsão.

Mas o jornal "As" relembrou um confronto tenso que se espalhou amplamente há um ano, mais precisamente em 19 de outubro de 2025, quando o atual jogador do Sevilla atuava pelo Getafe.

Aconteceu no estádio Coliseum, em uma partida que o Real Madrid venceu por 1 a 0, com gol de Kylian Mbappé, e depois de várias discussões acaloradas entre os jogadores, as câmeras da "Movistar+" captaram Iglesias dizendo ao brasileiro: "É por isso que todos te odeiam. Aprenda com os seus companheiros de equipe".

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O jornal madrilenho também reproduziu as declarações do então jogador do Getafe na zona mista: "No futebol, acontecem muitos incidentes e confrontos. Fazem parte do jogo, parte do futebol, parte dos jogadores, e ficam sempre dentro do campo".

E acrescentou: "Mas há coisas que não se pode deixar passar. Pedi aos companheiros dele que lhe ensinassem respeito. O adversário deve ser respeitado, os outros devem ser respeitados. E quando não são respeitados, surgem esses problemas, e ninguém gosta disso".







