Por esses motivos... Lewandowski sente-se desvalorizado no Barcelona

O futuro do atacante polonês Robert Lewandowski no Barcelona entrou em um túnel escuro, já que relatos recentes indicam que o jogador já começou a avaliar outras opções para a próxima temporada, e permanecer no “Camp Nou” não é mais sua primeira opção.

O jogador de 37 anos foi titular na última partida do Barça, na derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, mas o técnico alemão Hansi Flick o substituiu após a expulsão do zagueiro Pau Cubarsi.

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De acordo com a rádio espanhola “Cadena Ser”, Lewandowski sente-se desvalorizado pela diretoria do clube catalão, já que a demora e o longo silêncio sobre a renovação de seu contrato causaram grande descontentamento, além de suas reclamações quanto à falta de regularidade na escalação titular recentemente.

O experiente atacante tem várias opções em vista, caso decida partir, com destaque para o Milan, além de interesse concreto por parte das ligas americana e saudita.

Espera-se que Lewandowski tome sua decisão final no final deste mês de abril, ou no início de maio, no máximo, para definir seu destino antes do início da janela de transferências de verão.