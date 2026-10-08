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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Por Doneis: torcida saudita se revolta contra o técnico de Cristiano Ronaldo

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Revolução no cenário do futebol saudita

Um clima de revolta tomou conta da torcida saudita nas últimas horas, poucas horas depois da conquista da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita conquistou a Copa do Golfo Árabe anteontem, terça-feira, após vencer a seleção dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, na partida final do torneio do Golfo, que foi disputada no estádio Al Inmaa, em Jidá.

Cerca de 24 horas após a conquista, relatos da imprensa afirmaram que a Federação Saudita de Futebol chegou a um acordo com o treinador espanhol Roberto Martínez para comandar a Arábia Saudita na Copa da Ásia de 2027.

Os relatos provocaram grande revolta entre os torcedores sauditas, por causa do desejo deles de que o treinador grego Georgios Donis continue no cargo de técnico da seleção saudita, após o sucesso na Golfo 27.

Os torcedores também manifestaram sua indignação com o surgimento do nome de Roberto Martínez, apesar de seu fracasso em todas as experiências, segundo as palavras deles, especialmente em sua última passagem com a seleção de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo.

O comunicador saudita Waleed Al Farraj, apresentador do programa "Rotana Sport com Waleed" no canal "Rotana Khalijia", foi o primeiro a manifestar sua objeção a essa ideia, afirmando que Donis é o treinador adequado para a Arábia Saudita no momento atual.

Al Farraj escreveu em uma publicação em sua conta pessoal no site "X": "Donis teve sucesso porque é o treinador adequado para as capacidades dos jogadores".

E acrescentou: "Qualquer tentativa de voltar a renovar a síndrome do treinador de renome mundial para a seleção saudita e realizar uma mudança na comissão técnica a três meses da Copa da Ásia é um sinal de que o sucesso na Copa do Golfo foi por acaso".

E concluiu: "Poupem-nos das invenções, continuem como estão".

Já Nasser Al Jadei escreveu: "Donis, como treinador, não tem a fama de (Roberto) Mancini, nem as capacidades de (Pep) Guardiola, nem a astúcia de (Jürgen) Klopp; mas, pelo menos agora, ele é mais adequado do que todos esses para comandar a seleção saudita na próxima etapa".

E ponderou: "Imagine substituí-lo por alguém muito inferior a todos esses. Falar em trocá-lo, se for verdade, significa que não aprendemos com as lições anteriores, e que o responsável ainda está em busca do treinador (mais famoso) e (mais pomposo), e não do treinador (mais adequado)".

Enquanto isso, Ahmed Al Sheikhi escreveu: "Confusão, confusão, confusão. Faltam 3 meses para a Copa da Ásia, e a notícia da demissão de Donis nos frustrou muito. Imagine se a demissão acontecer de fato".

E completou: "Um treinador que conhece os jogadores de cor, e o substituto é Martínez. Esse passo, se acontecer, me lembra a demissão de Calderón quando chegamos à Copa de 2006 sem derrota".

Outro torcedor saudita chamado Mohammed escreveu: "23 anos de fracasso, e milhões para treinadores de renome mundial, 90 e 50 milhões de euros, e o resultado foi zero, além de deboche e zombaria dos nossos jogadores e do nosso nível".

E ponderou: "Chegou Donis e conquistou o título com o que tinha disponível, levou o troféu de melhor seleção e dominou suas premiações, sem derrota, e sem sofrer nenhum gol".

E concluiu: "E, mesmo assim, vocês fecharam acordo com um treinador de renome mundial que fracassou com seleções recheadas de estrelas".

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