Um clima de revolta tomou conta da torcida saudita nas últimas horas, poucas horas depois da conquista da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita conquistou a Copa do Golfo Árabe anteontem, terça-feira, após vencer a seleção dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, na partida final do torneio do Golfo, que foi disputada no estádio Al Inmaa, em Jidá.

Cerca de 24 horas após a conquista, relatos da imprensa afirmaram que a Federação Saudita de Futebol chegou a um acordo com o treinador espanhol Roberto Martínez para comandar a Arábia Saudita na Copa da Ásia de 2027.

Os relatos provocaram grande revolta entre os torcedores sauditas, por causa do desejo deles de que o treinador grego Georgios Donis continue no cargo de técnico da seleção saudita, após o sucesso na Golfo 27.

Os torcedores também manifestaram sua indignação com o surgimento do nome de Roberto Martínez, apesar de seu fracasso em todas as experiências, segundo as palavras deles, especialmente em sua última passagem com a seleção de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo.

O comunicador saudita Waleed Al Farraj, apresentador do programa "Rotana Sport com Waleed" no canal "Rotana Khalijia", foi o primeiro a manifestar sua objeção a essa ideia, afirmando que Donis é o treinador adequado para a Arábia Saudita no momento atual.

Al Farraj escreveu em uma publicação em sua conta pessoal no site "X": "Donis teve sucesso porque é o treinador adequado para as capacidades dos jogadores".

E acrescentou: "Qualquer tentativa de voltar a renovar a síndrome do treinador de renome mundial para a seleção saudita e realizar uma mudança na comissão técnica a três meses da Copa da Ásia é um sinal de que o sucesso na Copa do Golfo foi por acaso".

E concluiu: "Poupem-nos das invenções, continuem como estão".

Já Nasser Al Jadei escreveu: "Donis, como treinador, não tem a fama de (Roberto) Mancini, nem as capacidades de (Pep) Guardiola, nem a astúcia de (Jürgen) Klopp; mas, pelo menos agora, ele é mais adequado do que todos esses para comandar a seleção saudita na próxima etapa".

E ponderou: "Imagine substituí-lo por alguém muito inferior a todos esses. Falar em trocá-lo, se for verdade, significa que não aprendemos com as lições anteriores, e que o responsável ainda está em busca do treinador (mais famoso) e (mais pomposo), e não do treinador (mais adequado)".

Enquanto isso, Ahmed Al Sheikhi escreveu: "Confusão, confusão, confusão. Faltam 3 meses para a Copa da Ásia, e a notícia da demissão de Donis nos frustrou muito. Imagine se a demissão acontecer de fato".

E completou: "Um treinador que conhece os jogadores de cor, e o substituto é Martínez. Esse passo, se acontecer, me lembra a demissão de Calderón quando chegamos à Copa de 2006 sem derrota".

Outro torcedor saudita chamado Mohammed escreveu: "23 anos de fracasso, e milhões para treinadores de renome mundial, 90 e 50 milhões de euros, e o resultado foi zero, além de deboche e zombaria dos nossos jogadores e do nosso nível".

E ponderou: "Chegou Donis e conquistou o título com o que tinha disponível, levou o troféu de melhor seleção e dominou suas premiações, sem derrota, e sem sofrer nenhum gol".

E concluiu: "E, mesmo assim, vocês fecharam acordo com um treinador de renome mundial que fracassou com seleções recheadas de estrelas".