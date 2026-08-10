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Hussein Hamdy

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Por decisão oficial: Real Madrid congela plano de contratação de substituto para Rodri

J. Mourinho
T. Pitarch
Rodri
Real Madrid
La Liga
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Espanha

A aposta de Mourinho

O Real Madrid incluiu seu jogador Thiago Pitarch entre os relacionados do time principal, fazendo com que ele apareça com a camisa de número 27 na lista da equipe no site oficial do clube, que também viu o surgimento das novas contratações com os números de suas camisas, como Bernardo Silva com o número 20, Cucurella com o número 17 e Yan Diomande com o número 25.

Segundo o jornal espanhol Marca, o passo dado pelo Real Madrid em relação a Thiago Pitarch tem um grande significado, pois apesar de ele manter a licença para jogar pelo Castilla, o clube merengue o incluiu na manhã de hoje no meio-campo do técnico do time principal, portando o número 27, sabendo-se que todos os jogadores registrados no time principal devem usar os números de 1 a 25.

O jornal apontou que o Real Madrid contará, dessa forma, com Pitarch, que teve uma oportunidade maior, especialmente durante a última temporada sob o comando de Arbeloa, chegando inclusive a começar como titular em várias etapas da temporada.

Esclareceu que essa decisão confirma que a contratação de um volante se tornou praticamente descartada, depois que Rodri, meio-campista do Manchester City, ficou perto de se transferir para o Barcelona, enquanto o técnico José Mourinho aposta no jogador da academia para aumentar a concorrência e tentar garantir seu lugar na região do meio-campo.

O Real Madrid, na verdade, recusou emprestar o jogador, como aconteceu com Palacios e Gonzalo, já que Arbeloa desejava levá-lo ao Fulham, mas o clube merengue não concordou com sua saída desta vez.

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