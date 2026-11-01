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imago-sport-1085376213.jpgZUMA Press Wire
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Por decisão de Mourinho: Tchouaméni ganha um poder excepcional no Real Madrid

J. Mourinho
Vinicius Junior
F. Valverde
A. Tchouameni
T. Courtois
Racing Santander x Real Madrid
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José Mourinho não deixou nenhum detalhe ao acaso dentro do Real Madrid, nem mesmo a forma como seus jogadores lidam com os árbitros. O técnico português criou um plano específico para se adaptar às novas regras que limitam o direito de falar com o árbitro da partida apenas aos capitães da equipe, e escolheu o francês Aurélien Tchouaméni para ser o elo de ligação entre os jogadores e os árbitros dentro de campo.

Segundo informou o jornal espanhol Marca, as novas regras obrigaram Mourinho a reorganizar os papéis dentro do time e a estabelecer um mecanismo claro de comunicação com os árbitros, especialmente porque seu goleiro, que usa a braçadeira de primeiro capitão, não pode se deslocar constantemente pelo campo para falar com eles.

Com a ausência de Federico Valverde por lesão e de Vinícius Júnior por suspensão, ambos capitães do Real Madrid, Mourinho decidiu conceder a Tchouaméni uma condição oficial que o torna o único jogador dentro de campo, ao lado do capitão da equipe, autorizado a falar com o árbitro.

As novas regras não deixam margem para interpretações, já que qualquer outro jogador que tente se aproximar do árbitro para pressioná-lo, fazer gestos ou contestar suas decisões, à exceção do capitão e de Tchouaméni, estará sujeito a receber cartão amarelo direto.

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A escolha do meio-campista francês não foi aleatória, pois sua posição no coração do campo o mantém constantemente próximo das áreas de disputas e divididas, além de sua capacidade de intervir nos momentos que exigem comunicação com o árbitro.

Mourinho conta com a experiência e a tranquilidade de Tchouaméni no desempenho dessa função, para transmitir os protestos e as reivindicações da equipe de uma forma que combina respeito e firmeza, tornando o meio-campista francês uma espécie de "capitão sombra" do técnico português, e sua voz oficial dentro de campo no trato com os árbitros.

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