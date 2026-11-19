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A Uefa puniu a Federação Inglesa de Futebol por causa de cânticos discriminatórios entoados por alguns torcedores da seleção inglesa durante o confronto com a Espanha, em Madri, no último domingo, pela Liga das Nações, que terminou com vitória dos ingleses por 3 a 2.

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A Comissão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa decidiu multar a Federação Inglesa em 15 mil euros, além de aplicar uma proibição suspensa, válida por uma partida, à venda de ingressos para seus torcedores nos jogos europeus fora de casa.

A suspensão da pena valerá por dois anos, o que significa que ela será aplicada caso uma infração semelhante seja cometida nesse período.

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A punição se deve ao fato de alguns torcedores terem entoado a frase "Malditos sejam o papa e o Exército Republicano Irlandês", um cântico associado a uma parcela da torcida inglesa há décadas e considerado uma ofensa de caráter sectário e religioso, por atacar o papa, que representa um importante símbolo religioso para os católicos.

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Cerca de 3 mil torcedores ingleses acompanharam a partida, disputada no estádio Metropolitano, na capital espanhola, Madri.

Durante o confronto, foi entoado o polêmico cântico, que a Uefa classificou como comportamento racista e/ou discriminatório, de acordo com seu regulamento, que proíbe ofensas à dignidade de pessoas ou grupos com base em religião, raça, origem étnica ou outras características protegidas.

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Um porta-voz da Federação Inglesa de Futebol declarou, em comentários publicados pelo jornal britânico "Telegraph": "Não toleraremos esse cântico inaceitável e extremamente ofensivo, e trabalharemos com a polícia, que acompanha todos os jogos da Inglaterra em casa e fora, para identificar os responsáveis e tomar as medidas necessárias".

O cântico tem um pano de fundo histórico e político ligado ao conflito na Irlanda do Norte.

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O Exército Republicano Irlandês (IRA) se refere a organizações republicanas irlandesas armadas que buscavam acabar com o domínio britânico na Irlanda do Norte e alcançar a unificação com a República da Irlanda.

A região viveu décadas de conflito sectário e político, conhecidas como "os Problemas", entre os republicanos nacionalistas, em sua maioria católicos, e os leais ao Reino Unido, em sua maioria protestantes, até que o Acordo da Sexta-Feira Santa, em 1998, ajudou a encerrar a fase mais intensa da violência.

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O recente confronto em Madri foi o primeiro jogo entre as duas seleções em território espanhol desde 2004, quando jogadores da Inglaterra, entre eles vários atletas negros, sofreram ofensas racistas por parte de torcedores espanhóis, o que levou o técnico Thomas Tuchel a lembrar seus jogadores dos protocolos de combate ao racismo antes da partida mais recente.

A polêmica sobre cânticos discriminatórios nos estádios espanhóis já havia voltado à tona neste ano, depois que torcedores espanhóis entoaram cânticos contra muçulmanos durante um amistoso contra a seleção do Egito, em Barcelona.

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Na ocasião, a Fifa decidiu multar a Federação Espanhola em 15 mil libras esterlinas e obrigá-la a disputar seu amistoso seguinte com fechamento parcial das arquibancadas.