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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Por causa do clássico: Barcelona muda seu plano na janela de transferências de inverno

Mercado da bola
Barcelona x Real Madrid
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H. Flick
A. Bastoni
Espanha

O Barcelona busca um zagueiro central

O debate foi reaberto dentro do Barcelona sobre a necessidade de reforçar o setor defensivo durante a próxima janela de transferências de inverno, após a derrota da equipe para Paris Saint-Germain e Real Madrid.

As lesões que atingiram a equipe catalã ao longo das últimas semanas acenderam um alerta sério, depois que o time sofreu duas derrotas para Real Madrid e Paris Saint-Germain.

O jornal Sport noticiou que o Barcelona busca um zagueiro capaz de oferecer um reforço imediato durante o mercado de transferências de inverno, em janeiro, ao mesmo tempo em que acompanha defensores no mercado europeu dotados de potencial promissor para o futuro.

O técnico alemão Hansi Flick tomará a decisão final, mas o diretor esportivo Deco já trabalha nessa questão.

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O plano do Barcelona no verão passado foi definido pela prioridade que Flick estabeleceu de reformular por completo o setor ofensivo. O treinador alemão queria contratar jogadores capazes de fazer a diferença e dar vitalidade à equipe, especialmente velocidade nas posições de ataque, e o clube trabalhou para atender a essas exigências.

O clube gastou uma quantia considerável para contratar Anthony Gordon e trouxe Karim Adeyemi por se tratar de uma oportunidade disponível no mercado de transferências. Também tentou, até os últimos instantes, contratar Julián Álvarez, antes de acabar fechando a contratação de Gabriel Jesus. Os esforços financeiros empregados foram grandes e, por isso, a opção de reforçar a posição de zagueiro foi descartada, apesar da saída de Ronald Araújo para o Liverpool.

Durante a primeira fase da atual temporada, ficou claro que a equipe não enfrenta nenhum problema digno de nota no ataque ou no meio-campo no que diz respeito ao rodízio de jogadores, mas a situação no setor defensivo apresenta um transtorno evidente.

É certo que o azar teve um papel na coincidência das lesões de jogadores como Andreas Christensen, Jules Koundé e Eric García, e agora Xavi Espart, mas a realidade aponta para a possibilidade de o time enfrentar problemas na posição de zagueiro.

Deco já havia identificado esse problema ainda no verão e, por isso, fez contatos e tentativas para contratar Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, mas o custo da negociação, somado às dúvidas sobre o quanto ele seria capaz de se adaptar ao estilo defensivo do Barcelona, baseado no risco, levou o clube a descartar sua contratação no início do mercado de transferências de verão.

Agora, o Barcelona acompanha de perto diversos fatores que o ajudarão a tomar a decisão final, um deles sendo a evolução da situação de Christensen. Flick concordou em prorrogar o contrato do defensor dinamarquês por mais dois anos, em razão de sua admiração pelo potencial e pelo profissionalismo do jogador, mas o atleta voltou a sofrer com problemas físicos e passou boa parte do início da temporada longe dos gramados.

Parece que a situação de Christensen está melhorando bem, mas a diretoria do clube catalão lida com seu retorno com muita cautela e fará questão de cuidar dele ao máximo até o fim da temporada, o que significa que ele passará por um rodízio frequente e não atuará de forma contínua. Já o segundo fator reside na margem extremamente limitada do teto salarial que o Barcelona possui para fechar um negócio em janeiro. O clube tem dinheiro que lhe permite registrar um jogador, mas não tem o suficiente para contratar um atleta do mais alto nível.

Esse obstáculo impõe grandes limitações às movimentações do clube, já que o mercado de transferências de inverno é complicado e as oportunidades disponíveis são poucas no momento, embora o Barcelona estude alguns nomes que podem ser adequados tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro.

E aqui surge o terceiro fator decisivo: se o Barcelona conseguir vender um dos jogadores que não vêm recebendo minutos de jogo suficientes, a situação mudará radicalmente. A decisão final ainda não foi tomada, mas a diretoria esportiva trabalha com o objetivo de dar prioridade à contratação de um zagueiro capaz de oferecer um reforço imediato.

Há opções do mais alto nível, mas o clube também ouve as ofertas que lhe são apresentadas, as quais podem revelar negócios excepcionais difíceis de deixar passar, caso a oportunidade adequada surja durante o mercado de transferências de inverno, em janeiro.

O Barcelona não contratará jogador algum a não ser que ele seja de fato capaz de elevar a qualidade do elenco e tenha chances de disputar uma vaga de titular na equipe.

Há outro caminho em aberto, que consiste na contratação de jogadores promissores para o futuro, dentro de negócios estratégicos difíceis de executar durante o mercado de transferências de inverno. Nesse contexto, o Barcelona acompanha jogadores como Finn Jeltsch, zagueiro do Stuttgart, e Castello Lukeba, zagueiro do Leipzig.

Esses negócios exigem o investimento de quantias financeiras elevadas e também representam apostas de longo prazo, o que torna sua execução no verão mais conveniente, para que esses jogadores possam se adaptar à equipe com tranquilidade e em melhores condições.

Flick está extremamente satisfeito com a dupla Pau Cubarsí e Gerard Martín na posição de zagueiro, mas a equipe não tem atualmente um substituto para eles, além de os jogadores arcarem com grande desgaste por conta do número de minutos em que atuam.

A expectativa é que Christensen retorne em novembro, enquanto Eric García atua mais na posição de lateral do que como zagueiro.

A diretoria esportiva sabe que uma movimentação passou a ser necessária, enquanto Flick estuda o assunto e tende a concretizar um negócio se isso for possível, desde que seja encontrado um jogador que obtenha o consenso das partes envolvidas dentro do clube.

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