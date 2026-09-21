Marc Cucurella foi alvo de novas críticas após uma atuação modesta no dérbi de Madri diante do Atlético, no estádio do rival, no qual o Real Madrid perdeu, no domingo, e caiu para a quarta posição de LaLiga.

O dérbi de Madri teve um lance que influenciou diretamente o desenrolar da partida, depois que David Hancko lançou uma bola longa em direção a Giuliano Simeone, que disparou pelas costas da defesa do Real Madrid e conquistou um pênalti que resultou na expulsão de Dean Huijsen.

O Atlético aproveitou a superioridade numérica para sair na frente e ampliar a vantagem, antes de o Real Madrid diminuir para 2 a 1, mas os donos da casa mantiveram a dianteira até o fim.

Cucurella foi um dos jogadores mais criticados após o jogo, já que o lateral-esquerdo segue chocando os torcedores do Real e a comissão técnica, desde o início da atual temporada, por causa de seu nível em queda, enquanto alguns entendem que uma das razões para isso é a falta de apoio defensivo de Vinícius no mesmo setor, o que aumenta a dificuldade da tarefa do defensor espanhol.

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O ex-goleiro da seleção da Espanha, do Real Madrid e do Valencia, Santi Cañizares, colocou em dúvida a capacidade do lateral-esquerdo do Real Madrid de recuperar o nível que apresentou com "La Roja" na Copa do Mundo de 2026.

O site Estadio Deportivo reproduziu a declaração de Cañizares à rádio Cadena COPE, na qual afirmou: "Cucurella não é o jogador que vimos na Copa do Mundo ou na Eurocopa ou com a seleção espanhola de modo geral. Não duvido de seu talento, porque sua qualidade é inquestionável, mas não é o mesmo jogador".

O ex-goleiro do Real Madrid entende que a posição de lateral-esquerdo ainda representa um dilema para o time branco nesta temporada, opinião que já havia sido revelada pelo ex-jogador do Real Madrid Puli Rincón, que questionou o quanto o estilo de jogo de José Mourinho e a maneira de jogar atual da equipe se adaptam às características de Cucurella.

Por outro lado, alguns atribuem a queda de nível de Cucurella ao acúmulo de jogos, especialmente porque ele não teve um período de descanso suficiente durante o verão em razão de sua participação com a Espanha na Copa do Mundo.