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Por causa de um chute de Mbappé: jogador do Racing dirige "palavras ofensivas" ao árbitro

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Espanha

O que ele disse?

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A derrota diante do Real Madrid gerou grande insatisfação nas fileiras do Racing Santander, depois que o confronto entre as duas equipes terminou com a vitória do clube merengue por 3 a 0, em meio a protestos dos jogadores da equipe cântabra contra algumas decisões de arbitragem, sobretudo o pênalti marcado a favor de Kylian Mbappé e a não intervenção da tecnologia do vídeo para revisá-lo.

Íñigo Vicente foi um dos que mais expressaram a revolta do Racing, após deixar o gramado aos 82 minutos, em decorrência da decisão de seu técnico, José Alberto López, de substituí-lo e lançar Juliasvili em seu lugar.

O jogador não escondeu sua insatisfação ao sair, pois se virou em direção ao quarto árbitro e dirigiu a ele uma frase irritada, captada pelas câmeras do canal "DAZN", na qual disse: "Meu Deus, você tem dois colhões a menos!", expressão que significa na cultura espanhola que ele é "desprovido de coragem e covarde", em uma cena que refletiu o estado de tensão que dominou os jogadores do Racing durante os últimos minutos.

As raízes da revolta remontam ao lance em que Mbappé conquistou o pênalti, depois de receber a bola dentro da área e tentar girar em direção ao gol, antes de sentir um toque de Brati em seu tronco.

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O árbitro considerou que o contato justificava a marcação do pênalti, decisão que foi recebida com fortes protestos dos jogadores da equipe da casa.

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