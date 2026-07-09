Por causa de Trump... denúncia ameaça Infantino com investigação e suspensão

O presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, corre o risco de ser alvo de uma investigação pelo Comitê Olímpico Internacional, depois que a organização de direitos humanos “Fair Square” anunciou sua intenção de apresentar uma denúncia acusando-o de violar as regras de neutralidade política, por meio de seu apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em dezembro de 2025, a organização havia apresentado uma denúncia ao Comitê de Ética da FIFA, baseando-se em várias posições assumidas por Infantino — membro do Comitê Olímpico Internacional desde 2020 — nas quais ele manifestou “seu apoio público às ações e políticas” de Trump.

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Além disso, a denúncia solicitou uma investigação sobre a decisão de criar o Prêmio da Paz da FIFA e concedê-lo a Trump, bem como sobre se a decisão foi tomada pelo Conselho da FIFA ou por Infantino individualmente, considerando que, caso ele tenha agido sem autoridade legal, isso seria considerado um “abuso flagrante de poder”.

De acordo com a agência “Reuters”, a denúncia se baseia no artigo 15 do Código de Ética da FIFA relativo ao dever de neutralidade política, que obriga os dirigentes a manterem a neutralidade em suas relações oficiais, e cujas sanções prevêem multa não inferior a 10 mil francos suíços e suspensão por um período de até dois anos de qualquer atividade relacionada ao futebol.

A presidente do Comitê Olímpico Internacional, Christy Coventry, afirmou que o comitê ainda não recebeu nenhuma denúncia, mas garantiu que “a analisará” caso seja apresentada oficialmente.

O “Fair Square” esclareceu que a FIFA confirmou o recebimento de sua denúncia em dezembro, mas não deu qualquer indício de que a investigação tenha sido iniciada, apesar de ter informado, por meio de uma carta, que a Secretaria-Geral poderia dar início a investigações preliminares, sob orientação do presidente da Câmara de Investigação.

Além disso, ela observou que a apresentação da denúncia não significa necessariamente a abertura de um processo ético, e que os denunciantes não são considerados partes no processo, nem recebem atualizações devido à confidencialidade.

A organização havia lançado, uma semana antes do início da Copa do Mundo, uma campanha exigindo reformas radicais na FIFA, e anunciou na semana passada que 50 membros do Parlamento Europeu apoiaram sua denúncia, aos quais se juntou a Federação Norueguesa de Futebol, que também exigiu uma investigação sobre o grau de cumprimento, por parte de Infantino, do princípio da neutralidade política, especialmente no que diz respeito à concessão do Prêmio da Paz a Trump.

A organização também mencionou o caso em que a FIFA suspendeu a punição decorrente do cartão vermelho recebido pelo atacante americano Fularin Balogun, permitindo que ele jogasse contra a Bélgica nas oitavas de final, depois que Trump pediu pessoalmente a Infantino que revisasse o caso; no entanto, o presidente da FIFA negou ter interferido na decisão final.