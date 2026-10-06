Por causa de Michael Olise: Rayan Cherki explode de raiva e responde aos rumores

Rayan Cherki não se contentou em brilhar em sua estreia com a camisa da seleção francesa; ele aproveitou sua grande atuação diante da Bélgica para enviar uma mensagem clara aos seus críticos, rejeitando o que descreveu como relatos imprecisos que tentaram retratar a existência de um desentendimento entre ele e seu companheiro Michael Olise.

Cherki participou da emocionante vitória da seleção francesa sobre a Bélgica por 4 a 1, depois que os "Bleus" reverteram a desvantagem em um grande triunfo, em uma partida que viu o brilho de Olise, Doué e Cherki, que teve uma atuação de destaque e deixou sua marca nas diferentes fases do jogo.

Cherki havia respondido com raiva por meio de suas contas nas redes sociais a uma reportagem do jornal "L'Équipe" que falava da existência de uma tensão entre ele e Olise, e escreveu de forma irônica: "Apenas mais uma calúnia. Que inspiração maravilhosa".

Mas a atuação apresentada pelos dois jogadores dentro de campo logo desmentiu aquelas notícias, antes que o próprio Cherki confirmasse a falsidade dessa versão durante sua conversa com o canal "TF1" após a partida.

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Cherki disse sorrindo: "Ao contrário do que alguns possam dizer, vou começar a reduzir minhas reações. Não se deve ouvir tudo o que se diz na imprensa sobre os jogadores".

O astro da seleção francesa elogiou o espírito que une os jogadores da equipe, afirmando que a harmonia entre eles é maior do que aparenta para os torcedores.









E disse: "Temos uma coesão excepcional como equipe. Raramente vi um grupo jogar com tanta sintonia, do primeiro ao último jogador, e do primeiro ao último integrante da comissão técnica. É algo maravilhoso, e vocês podem senti-lo dentro de campo".

Cherki também revelou uma evolução importante em seu papel com a seleção francesa, explicando que o que se exige dele já não é apenas mostrar suas habilidades individuais, mas sim apresentar uma atuação completa e mais consistente.

E acrescentou: "Vocês falaram sobre minhas habilidades no drible e no passe, mas agora estou em uma situação que me obriga a apresentar partidas completas e limpas. Os verdadeiros especialistas em futebol percebem isso, e quem pensa o contrário não entende do assunto".

E continuou: "Aprendi a jogar em uma nova posição, e tenho que apresentar partidas limpas e consistentes. É uma posição que prefiro, e com o passar do tempo vocês verão que ficará mais fácil".

Assim, a estreia de Cherki com a França não foi apenas um início bem-sucedido, mas também carregou uma mensagem clara aos seus críticos: o campo é a resposta mais forte a tudo o que se diz fora dele.