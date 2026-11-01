A China cumpriu sua ameaça, depois que as partidas do Campeonato Espanhol desapareceram das telas da televisão oficial, em uma medida que atingiu o Real Madrid e seu astro francês Kylian Mbappé.

A rede de televisão oficial chinesa (CCTV) não transmitiu, no último sábado, nenhuma partida do Campeonato Espanhol, depois de ter suspendido a transmissão dos jogos desde a última segunda-feira, por conta das declarações de Kylian Mbappé sobre uma imagem satírica ligada ao líder chinês Mao Tsé-Tung, enquanto a plataforma Migu manteve a transmissão das partidas.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", nenhuma das partidas do Campeonato Espanhol marcadas para sexta-feira e sábado (Villarreal e Espanyol, Levante e Atlético de Madrid, Rayo Vallecano e Celta de Vigo, Real Betis e Málaga, e Barcelona e Alavés) apareceu nos canais da rede, assim como não constou em sua grade de programação oficial.

A lista de partidas da rede também ficou sem os confrontos marcados para a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira no horário local, que são Getafe e Sevilla, Racing de Santander e Real Madrid, Elche e Valencia, Athletic Bilbao e Real Sociedad, além da partida de segunda-feira que reúne Deportivo La Coruña e Osasuna.

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O aplicativo da rede nos telefones celulares ainda mantém algumas partidas das rodadas anteriores à decisão de suspensão, sendo a última delas o confronto entre Celta de Vigo e Real Betis no domingo, 25 de outubro.

De acordo com o registro da plataforma, a rede de televisão oficial chinesa costumava transmitir uma ou duas partidas por rodada, mas não aparece em seu arquivo nenhuma partida disputada pelo Real Madrid durante a temporada atual ou na temporada 2025-2026, segundo apurou a agência de notícias espanhola.

Real Madrid desaparece da plataforma Migu

Em contrapartida, a plataforma de transmissão digital Migu, parceira digital exclusiva do Campeonato Espanhol na China desde o início da temporada atual e até a temporada 2029-2030, manteve a grade de transmissão das partidas de fim de semana de forma quase completa.

Ao que parece, a única exceção é a retirada da partida entre Racing de Santander e Real Madrid, que até agora não apareceu na grade de transmissão.

A plataforma Migu também não exibe nenhuma partida do Real Madrid das rodadas anteriores à eclosão da crise, segundo o que verificou a agência de notícias espanhola.

Ao revisar as partidas dos meses de agosto e setembro, o time merengue não aparece na lista, enquanto os resultados das demais partidas continuam disponíveis, além de seus melhores momentos ou da possibilidade de assistir aos confrontos completos.

Usuários nas redes sociais apontaram, no início da crise, que a plataforma apagou os trechos dos gols de Mbappé na última partida do clássico entre Real Madrid e Barcelona.

Detalhes da crise

A crise começou quando Mbappé disse, durante uma entrevista à imprensa, que uma de suas imagens satíricas favoritas mostra seu rosto montado sobre a imagem de um "líder chinês", sem mencionar explicitamente o nome de Mao Tsé-Tung, apesar de sua imagem aparecer na montagem.

As declarações do astro francês, na terça-feira, levaram várias empresas chinesas a encerrarem seus acordos comerciais, além da decisão da televisão oficial chinesa de suspender a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol e das partidas ligadas ao atacante francês, assim como de parar de exibir seus comerciais.

Mbappé apresentou suas desculpas nos idiomas francês, chinês e inglês, enquanto a liga do Campeonato Espanhol lamentou o ocorrido, e seu presidente Javier Tebas enviou uma mensagem ao grupo de mídia chinês (CMG), responsável pela rede de televisão oficial.

A instituição de mídia estatal anunciou, na quarta-feira, que recebeu através da liga do Campeonato Espanhol uma mensagem na qual o clube se somou ao pedido de desculpas e expressou seu respeito pela China, mas não esclareceu se considera a mensagem suficiente, assim como não anunciou a data de retomada da transmissão das partidas.

O ministério das Relações Exteriores da China também evitou, naquele momento, esclarecer o destino das medidas tomadas contra o jogador e a liga.