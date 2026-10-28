A plataforma de vídeo chinesa "Migu" retirou a partida entre Racing Santander e seu visitante Real Madrid, marcada para a 11ª rodada de LaLiga, da sua grade de programação televisiva durante o fim de semana, em um novo desdobramento da crise provocada pelas declarações do craque francês Kylian Mbappé sobre o líder histórico chinês Mao Tsé-Tung, apesar do pedido de desculpas do jogador.

A "Migu", que conta com cerca de 400 milhões de assinantes na China, é uma das plataformas responsáveis pela transmissão de eventos esportivos no país, incluindo as partidas do Campeonato Espanhol.

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A decisão surge em meio ao agravamento das repercussões das declarações de Mbappé sobre o falecido líder chinês, e os passos chineses que se seguiram para encerrar as atividades comerciais ligadas ao jogador, incluindo a transmissão das partidas das quais ele participa.

Com base nessa decisão, o confronto entre Real Madrid e Racing Santander, marcado para o próximo domingo no estádio "El Sardinero", não será transmitido na China, o que pode acarretar um impacto econômico tanto para a liga do Campeonato Espanhol quanto para o clube merengue, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

Tempestade chinesa

A crise começou após a circulação de um trecho de uma entrevista em vídeo de Mbappé, no qual ele falou sobre uma imagem satírica em que seu rosto aparecia montado sobre a imagem de uma figura política chinesa, descrevendo a figura como um ditador chinês.

Embora ele não tenha citado Mao Tsé-Tung pelo nome, a imagem foi associada ao antigo líder chinês, o que provocou grande indignação nas redes sociais chinesas.

Mbappé apresentou um pedido de desculpas, lamentando ter ferido os sentimentos de pessoas na China e fora dela. O Real Madrid também se desculpou oficialmente com o povo chinês, e o presidente de LaLiga, Javier Tebas, agiu para conter a crise, mas os pedidos de desculpas não encerraram a disputa de imediato.

Segundo relatos da imprensa, empresas chinesas, entre elas o grupo de laticínios Mengniu, a Shanghai Milkground e a Dongpeng Beverage, encerraram suas relações comerciais com o jogador, em um desdobramento que ameaça suas receitas publicitárias e suas oportunidades futuras no mercado chinês.



