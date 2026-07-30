O caso da transferência do argentino Julián Álvarez entrou em uma nova fase, depois que o Barcelona recebeu uma notificação oficial da Federação Espanhola de Futebol e da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em decorrência da queixa apresentada pelo Atlético de Madrid contra o clube catalão a respeito do jogador.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", a notificação representa o início da fase oficial destinada à apresentação das defesas, momento em que o Barcelona se prepara para elaborar sua resposta e apresentar suas alegações antes que os órgãos competentes analisem o processo e tomem sua decisão final.

Atlético acusa o Barcelona de infringir os regulamentos

O Atlético de Madrid apresentou uma queixa oficial no último dia 30 de junho, acusando o Barcelona de manter contatos com Julián Álvarez em um período não permitido conforme os regulamentos que regem as transferências de jogadores.

O atacante argentino, de 26 anos, tem contrato com o Atlético de Madrid válido até o verão de 2030, ao passo que o CEO do clube, Miguel Ángel Gil Marín, já havia confirmado que o clube recorreria aos órgãos competentes para defender seus direitos, o que se traduziu posteriormente na apresentação da queixa à Federação Espanhola e à Fifa.

Barcelona insiste na contratação de Álvarez

Apesar da crise jurídica, Julián Álvarez continua sendo o principal alvo do Barcelona no mercado de transferências de verão para reforçar o setor ofensivo.

O presidente do clube catalão, Joan Laporta, revelou no último dia 13 de julho que o Atlético de Madrid já havia recebido uma proposta oficial do Barcelona pela contratação do jogador, mas a diretoria do clube da capital recusou-se a entrar em qualquer negociação sobre sua saída, transformando o negócio em um dos casos mais complicados do mercado neste verão.

Os relatos indicaram que Álvarez, durante as disputas da Copa do Mundo, manifestou o desejo de viver uma nova experiência longe do estádio "Metropolitano", mas o Atlético de Madrid segue firme em sua posição de não abrir mão de seus serviços.

10 de agosto, data decisiva

As atenções se voltam para o dia 10 de agosto, data marcada para o retorno de Julián Álvarez aos treinos do Atlético de Madrid em preparação para a nova temporada, quando se espera que o regresso do jogador revele sua posição definitiva sobre seu futuro, diante do interesse persistente do Barcelona em contratá-lo.

Ao mesmo tempo, o clube catalão não deseja prolongar as negociações, pois segue trabalhando em outras opções ofensivas paralelamente, prevendo um eventual fracasso na negociação com o atacante argentino.