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O Villarreal divulgou um comunicado oficial neste domingo, após a derrota para o Barcelona no mesmo dia, para esclarecer a verdade sobre os boatos que cercaram o marfinense Nicolas Pépé, jogador do clube, nos últimos tempos.

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O comunicado do Villarreal veio após uma partida marcada pela forte reação do Barcelona, que conseguiu reverter a desvantagem de 2 a 0 e virar o jogo diante dos donos da casa, com uma valiosa vitória por 3 a 2 , levando os três pontos. Depois do apito final, porém, as atenções se voltaram para o caso de Pépé, após a divulgação de reportagens e vídeos que reacenderam a polêmica sobre o motivo de sua ausência em outubro passado.

Pépé entrou no segundo tempo da partida contra o Barcelona, mais precisamente aos 76 minutos, no lugar de Santi Comesaña, quando o Barça já havia conseguido ficar à frente no placar (3 a 2), mas não conseguiu evitar a derrota do Villarreal.

O clube espanhol esclareceu que o comunicado diz respeito à polêmica em torno da condição médica de Nicolas Pépé, depois que reportagens da imprensa relacionaram a cirurgia à qual o jogador foi submetido nos olhos ao fato de ele ter observado um eclipse solar sem proteção no verão passado, informação que o Villarreal se apressou em negar categoricamente.

O texto do comunicado diz: "Em resposta às reportagens publicadas recentemente em diferentes veículos de comunicação, o Villarreal esclarece que os rumores sobre qualquer relação entre a cirurgia de Nicolas Pépé nos olhos e a observação de um eclipse solar são totalmente infundados. A cirurgia havia sido agendada previamente por motivos sem qualquer ligação com esse acontecimento. O clube pede precisão e responsabilidade ao abordar qualquer assunto relacionado à saúde de seus jogadores".

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Pépé desfalcou o Villarreal durante o mês de outubro e não participou das partidas da equipe contra Real Madrid, Elche e Valencia, antes de voltar a ser relacionado para o duelo com o Espanyol, depois de passar por um procedimento médico nos olhos, o que levantou dúvidas sobre a natureza da lesão e o tempo de ausência.

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A polêmica aumentou depois que um vídeo do jogador marfinense viralizou nas redes sociais, mostrando-o olhando para um eclipse solar no verão passado sem usar a proteção necessária. Algumas reportagens passaram então a relacionar essas imagens à cirurgia que ele fez posteriormente, até que o Villarreal veio a público para esclarecer a situação e negar qualquer relação entre os dois episódios.

Em seu comunicado, o clube espanhol reforçou a necessidade de cautela com as informações relacionadas ao estado de saúde de seus jogadores, sobretudo porque se trata de um procedimento médico ao qual Pépé foi submetido em data previamente agendada, sem relação com o que circulou sobre a observação do eclipse solar, numa tentativa de pôr fim às especulações que se espalharam após a participação do jogador contra o Barcelona.

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No Campeonato Espanhol, a derrota para o Barcelona deixou o Villarreal na nona colocação, com 15 pontos, depois de desperdiçar a chance de arrancar um resultado positivo em um duelo difícil contra o líder da competição, apesar de ter aberto dois gols de vantagem no início da partida, disputada no Camp Nou.

O Villarreal começou o jogo de forma perfeita: Tajon Buchanan marcou o primeiro gol aos cinco minutos, e Tani Oluwaseyi ampliou apenas dois minutos depois, colocando a equipe catalã sob pressão logo cedo. O Barcelona, no entanto, conseguiu reagir no segundo tempo com três gols seguidos.

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Do outro lado, o Barcelona conquistou uma vitória importante que reforçou sua liderança na tabela do Campeonato Espanhol, chegando aos 36 pontos, três à frente do Real Madrid, segundo colocado. Assim, a equipe catalã segue no topo após uma virada emocionante sobre o Villarreal.

A reação do Barcelona começou com Gerard Martín, que marcou o primeiro gol aos 57 minutos. Fermín López empatou quatro minutos depois, e a virada se completou com um gol contra de Pau Navarro aos 67, que desviou para a própria rede um cruzamento de Lamine Yamal.

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O sofrimento do Villarreal não parou na derrota: Pau Navarro foi expulso nos acréscimos após receber o segundo cartão amarelo, e a equipe terminou o confronto em situação complicada, depois de perder a vantagem conquistada no início e não conseguir sustentá-la diante da reação do Barcelona no segundo tempo.