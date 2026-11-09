Ponto fraco: 3 erros expõem a falha de uma estrela do Barcelona

O Atlético de Madrid levou apenas 10 minutos para descobrir o ponto fraco do Barcelona, depois que o flanco esquerdo da defesa do time catalão, onde João Cancelo esteve presente desde o primeiro instante, se transformou na principal via ofensiva do time do técnico Diego Simeone.

E o jornal Sport noticiou que 3 tentativas consecutivas do Atlético revelaram as fragilidades do lateral português, que sofreu especialmente para definir o momento adequado de avançar e pressionar o adversário, e quando deveria manter sua posição defensiva.

O primeiro aviso veio por meio de uma jogada de Julián Álvarez, que se viu em situação de duelo individual com um dos defensores, depois que o Atlético aproveitou os espaços no lado esquerdo da defesa do Barcelona.

Cancelo não conseguiu lidar com a situação da forma correta e permitiu que o atacante argentino criasse uma chance perigosa.

A segunda tentativa veio novamente da mesma região. O Atlético insistiu no ataque por aquele flanco e conseguiu obter um escanteio que quase se transformou no primeiro gol da partida.

Marc Pubill finalizou uma bola que acertou a trave, confirmando que o time madrilenho havia descoberto uma zona por onde podia causar dano ao time do técnico Hansi Flick.

Kang-in Lee foi o principal motivo por trás dos problemas enfrentados pelo Barcelona, dos quais Cancelo carregou a maior parte do peso.

Já a terceira tentativa não passou sem punição. Cancelo se viu novamente em uma situação difícil durante um ataque no qual não conseguiu escolher o momento adequado para avançar sobre seu adversário. Álvarez aproveitou a situação para passar a bola a Giuliano Simeone, que concluiu a jogada com sucesso e deu a vantagem ao Atlético de Madrid.

Em apenas 10 minutos, o time da capital criou 3 chances extremamente perigosas pelo mesmo flanco. O problema não foram apenas erros individuais, mas esteve também ligado a uma falha de entrosamento defensivo, que o Atlético conseguiu explorar desde o início da partida.

A cena mais significativa veio imediatamente após o gol. O goleiro Juan García se dirigiu diretamente a Cancelo, segurou-o e começou a explicar os erros que ele estava cometendo.

O goleiro do Barcelona tentou corrigir os problemas de posicionamento do jogador português dentro de campo, ciente de que o Atlético havia encontrado facilidades enormes para atacar por aquele flanco.

A conversa entre os jogadores refletiu o tamanho da preocupação provocada pelo início da partida. Cancelo, que possui um potencial ofensivo imenso, sofreu no cumprimento de suas funções defensivas diante de um adversário que preparou seus ataques para mirar justamente aquela região.

O primeiro tempo testemunhou um quarto erro que poderia ter terminado no segundo gol do Atlético. Com a pressão do time madrilenho, Cancelo perdeu a bola na área defensiva. A jogada terminou novamente com uma finalização de Julián Álvarez, defendida por Juan García entre as pernas, mas após evidente sofrimento.