Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
imago-sport-1085760583.jpgAlberto Gardin
Traduzido por

Ponto fraco: 3 erros expõem a falha de uma estrela do Barcelona

Especiais e Opinião
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
J. Cancelo
Espanha

3 falhas em 10 minutos

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O Atlético de Madrid levou apenas 10 minutos para descobrir o ponto fraco do Barcelona, depois que o flanco esquerdo da defesa do time catalão, onde João Cancelo esteve presente desde o primeiro instante, se transformou na principal via ofensiva do time do técnico Diego Simeone.

E o jornal Sport noticiou que 3 tentativas consecutivas do Atlético revelaram as fragilidades do lateral português, que sofreu especialmente para definir o momento adequado de avançar e pressionar o adversário, e quando deveria manter sua posição defensiva.

O primeiro aviso veio por meio de uma jogada de Julián Álvarez, que se viu em situação de duelo individual com um dos defensores, depois que o Atlético aproveitou os espaços no lado esquerdo da defesa do Barcelona.

Cancelo não conseguiu lidar com a situação da forma correta e permitiu que o atacante argentino criasse uma chance perigosa.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

22 de nov. de 2026

VIL

VIL

GET

GET

La Liga

22 de nov. de 2026

ATM

ATM

A segunda tentativa veio novamente da mesma região. O Atlético insistiu no ataque por aquele flanco e conseguiu obter um escanteio que quase se transformou no primeiro gol da partida.

Marc Pubill finalizou uma bola que acertou a trave, confirmando que o time madrilenho havia descoberto uma zona por onde podia causar dano ao time do técnico Hansi Flick.

Kang-in Lee foi o principal motivo por trás dos problemas enfrentados pelo Barcelona, dos quais Cancelo carregou a maior parte do peso.

Já a terceira tentativa não passou sem punição. Cancelo se viu novamente em uma situação difícil durante um ataque no qual não conseguiu escolher o momento adequado para avançar sobre seu adversário. Álvarez aproveitou a situação para passar a bola a Giuliano Simeone, que concluiu a jogada com sucesso e deu a vantagem ao Atlético de Madrid.

Em apenas 10 minutos, o time da capital criou 3 chances extremamente perigosas pelo mesmo flanco. O problema não foram apenas erros individuais, mas esteve também ligado a uma falha de entrosamento defensivo, que o Atlético conseguiu explorar desde o início da partida.

A cena mais significativa veio imediatamente após o gol. O goleiro Juan García se dirigiu diretamente a Cancelo, segurou-o e começou a explicar os erros que ele estava cometendo.

O goleiro do Barcelona tentou corrigir os problemas de posicionamento do jogador português dentro de campo, ciente de que o Atlético havia encontrado facilidades enormes para atacar por aquele flanco.

A conversa entre os jogadores refletiu o tamanho da preocupação provocada pelo início da partida. Cancelo, que possui um potencial ofensivo imenso, sofreu no cumprimento de suas funções defensivas diante de um adversário que preparou seus ataques para mirar justamente aquela região.

O primeiro tempo testemunhou um quarto erro que poderia ter terminado no segundo gol do Atlético. Com a pressão do time madrilenho, Cancelo perdeu a bola na área defensiva. A jogada terminou novamente com uma finalização de Julián Álvarez, defendida por Juan García entre as pernas, mas após evidente sofrimento.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google