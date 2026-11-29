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A crise do Manchester United se agravou no domingo, quando a polícia precisou intervir no centro de treinamento do clube, em Carrington. Após uma derrota humilhante em casa que abalou o time, um grupo de torcedores insatisfeitos foi até os portões do local para manifestar sua frustração.

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Protesto nos portões de Carrington

A péssima fase do Manchester United provocou um confronto direto no centro de treinamento do clube. A equipe de segurança de Carrington precisou pedir reforços na tarde de domingo, quando um grupo de torcedores se reuniu para protestar contra os rumos do clube.

A manifestação ocorreu após um fim de semana de muita frustração para os torcedores de Old Trafford, enquanto o time segue sem encontrar uma identidade e bons resultados sob a atual gestão. A polícia da Grande Manchester confirmou que foi ao local para auxiliar a segurança após receber relatos de um pequeno protesto no centro de treinamento, situado em uma área rural a sudoeste do centro da cidade.

Embora o elenco principal não estivesse no local durante o episódio, o clima continuou tenso enquanto o grupo manifestava sua insatisfação. Segundo relatos, pelo menos cinco viaturas da polícia foram vistas do lado de fora dos portões do centro de treinamento enquanto as autoridades procuravam manter a ordem.

Polícia monitora situação após goleada sofrida para o Brentford

O estopim dos protestos deste fim de semana foi uma atuação chocante em campo. O Manchester United perdeu por 4 a 0 para o Brentford no primeiro jogo de Mauricio Pochettino em casa no comando da equipe, resultado que deixou o time na 19ª posição da tabela da Premier League.

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Uma derrota tão contundente em Old Trafford acabou com o otimismo inicial em torno da nova comissão técnica e intensificou os questionamentos sobre o comprometimento do elenco. Após a repercussão da partida, um porta-voz da polícia da Grande Manchester afirmou que o protesto “transcorreu pacificamente, e os manifestantes se dispersaram sem incidentes nem prisões”, conforme noticiou a BBC News.

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As autoridades não pretendem correr riscos quanto à segurança do local nos próximos dias. O porta-voz acrescentou: “Agentes do nosso distrito de Trafford continuarão em contato próximo com a equipe de segurança da área nas próximas 24 horas para proteger tanto o local quanto o direito das pessoas de protestar pacificamente.”

Pressão aumenta antes da visita ao Newcastle

Embora o protesto tenha permanecido do lado de fora dos portões e ninguém tenha conseguido entrar no complexo, o recado à direção foi inequívoco. Uma testemunha observou que o pequeno grupo de manifestantes, alguns usando máscaras, chegou por volta das 13h15, quando partidas das categorias de base ainda aconteciam no local.

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A manifestação durou pouco, e o grupo se dispersou até as 14h30, mas a derrota para o Brentford continua a pesar sobre Carrington. Pochettino agora tem a enorme tarefa de levantar o ânimo dos jogadores antes do próximo compromisso pela Premier League: uma difícil visita ao Newcastle United na quarta-feira.

O próximo jogo em St James' Park ganhou ainda mais importância, já que o United precisa desesperadamente sair das três últimas posições. Os torcedores vêm criticando a direção do clube há algum tempo, mas levar essa frustração aos portões do centro de treinamento marca uma mudança decisiva na situação.