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O defensor do Newcastle United Amar Dedic esteve no centro de uma grande ocorrência policial após ser visto carregando um arco e flecha na zona rural de Northumberland. A cena inusitada provocou uma ampla mobilização dos serviços de emergência, enquanto as autoridades agiam para garantir a segurança da população na região.

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Grande operação policial em Northumberland

Dedic foi alvo de uma grande operação policial na tarde de quarta-feira, após relatos de um homem portando uma arma na zona rural de Northumberland. Equipes policiais armadas estavam entre os agentes enviados em pelo menos seis viaturas a uma represa perto da Military Road, na região de Harlow Hill, depois que uma pessoa alertou a polícia.

O jogador de 24 anos da seleção da Bósnia e Herzegovina estaria acompanhado de um amigo quando os dois foram vistos com um arco e flechas. Durante a intervenção policial, Dedic acabou cruzando com rostos conhecidos. O atual goleiro do Newcastle Mark Gillespie e o ex-defensor do clube Paul Dummett estariam nas proximidades por acaso e pararam para oferecer ajuda enquanto a situação se desenrolava, segundo informações do Daily Mail.

Declaração oficial da polícia sobre o incidente

Após a abordagem, a Polícia de Northumbria confirmou que não identificou nenhuma ameaça ao público. Dedic e seu acompanhante foram liberados depois de prestar esclarecimentos, embora o equipamento de arco e flecha tenha sido apreendido. Apesar da apreensão, as autoridades indicaram que não acreditam que os dois tivessem intenção maliciosa ao portar o equipamento em um espaço público.

Porta-voz da Polícia de Northumbria esclareceu os detalhes do chamado: “Pouco depois das 13h55 de quarta-feira, recebemos um relato de dois homens carregando um arco e flechas enquanto caminhavam por uma trilha junto à represa na Military Road, na região de Harlow Hill. Agentes foram ao local e, posteriormente, pararam um veículo na região de Darras Hall e apreenderam um arco e flechas.”

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Investigação sobre caminhada na zona rural continua

As autoridades ressaltaram que, embora o equipamento tenha sido apreendido, a investigação ainda não foi concluída. Pela legislação atual do Reino Unido, a caça com arco e flecha é estritamente proibida, o que torna mais complexo o uso recreativo desses itens em áreas rurais onde há animais selvagens.

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Porta-voz da polícia acrescentou: “Neste momento, entende-se que os itens eram para uso recreativo e que não houve ameaça ao público. As investigações continuam.”

Clube não deve aplicar punição disciplinar

Dedic chegou ao St James' Park neste verão em uma transferência de £ 29,5 milhões do Benfica, reencontrando Matthias Jaissle, seu ex-treinador no Red Bull Salzburg. O lateral-direito bósnio estreou pelo Newcastle no empate por 2 a 2 com o Liverpool na rodada de abertura da Premier League. Depois, deu duas assistências na vitória por 3 a 2 sobre o West Brom na Copa da Liga Inglesa, consolidando-se como titular.

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O jogador da seleção da Bósnia e Herzegovina, pela qual soma 31 partidas e um gol, foi titular na derrota por 1 a 0 para o Everton no último fim de semana. Segundo informações, ele não sofrerá nenhuma punição disciplinar interna do Newcastle após o incidente.