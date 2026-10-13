The Athletic cita, em uma reportagem recente, alguns ex-integrantes de comissões técnicas do Real, todos favoráveis à saída de um dos dois astros. Segundo eles, só assim o Real poderá disputar títulos de forma consistente e recuperar a tranquilidade no clube, depois de jogadores terem chegado a se agredir na última temporada, encerrada sem títulos.

"O problema só será resolvido quando Vinicius ou Mbappé sair", disse um ex-integrante da comissão técnica do Real nos últimos anos, que não foi identificado. Outro ex-funcionário acrescentou: "Ou há uma mudança estrutural, ou eles não vão conseguir melhorar."

Ele prosseguiu: "Há muito talento criativo, mas é impossível ter sucesso a longo prazo quando se defende com apenas oito jogadores. Também é muito difícil organizar o ataque quando os melhores jogadores aceleram o jogo o tempo todo e procuram os mesmos espaços."

Vinicius Junior e Mbappé serão um problema para o Real Madrid?

Tanto Mbappé quanto Vinicius costumam participar pouco da marcação e preferem se posicionar para contra-ataques rápidos. Assim, na maior parte do tempo, o Real defende em inferioridade numérica. Foi algo que já custou caro ao clube nas quartas de final da Liga dos Campeões da temporada passada, contra o Bayern de Munique.

Próximas partidas ROM Liga dos Campeões 15:00 RMA Assistir

Fora de campo, porém, os dois astros, movidos pelo próprio ego, teriam uma boa relação, ao contrário do que afirmam outras notícias na imprensa. "Eles se dão bem, mas não se entendem em campo", afirmou uma fonte próxima ao clube: "Não é que eles não se entendam ou se odeiem!" O brasileiro e o francês, na verdade, "se comparam em tudo. E, se um não marca, o outro também não marca."

Xabi Alonso já havia enfrentado dificuldades, entre outras coisas, especialmente com as atitudes de Vinicius. Ao ser substituído no Clássico do ano passado, o jogador protagonizou uma polêmica, insultou o treinador e insinuou que poderia deixar o clube. O vestiário do Real também estaria profundamente dividido entre apoiadores e adversários de Alonso.

A separação, bastante repercutida, veio após pouco mais de meio ano, mas nada mudou sob o comando de Alvaro Arbeloa, sucessor de Alonso. Pelo contrário: perto do fim da temporada, uma briga entre Fede Valverde e Aurelien Tchouamenie ganhou as manchetes. Ao final da confusão, Valverde precisou ser internado com um traumatismo cranioencefálico.

José Mourinho conseguirá controlar Vinicius e Mbappé?

O Real terminou sem títulos e reagiu, entre outras medidas, com a volta de José Mourinho ao comando técnico. A missão do consagrado treinador português é manter sob controle os egos dos astros do Real. Mas, mesmo sob seu comando, Vinicius e Mbappé continuam causando polêmica em Madri.

O L'Equipe noticiou recentemente que o comportamento de Mbappé desde sua lesão na primeira partida da Liga das Nações tem causado irritação em Madri. Internamente, teria surgido a impressão de que Mbappé coloca seus interesses pessoais acima dos objetivos do clube. A conquista da Bola de Ouro, por exemplo, seria mais importante para ele do que o sucesso da equipe.

"Depois de mais de dois anos, a impressão é que ele ainda não entendeu como o Real e seu entorno funcionam nem como deve se comportar ali", disse uma fonte interna anônima ao L’Equipe: "Ele é muito mal assessorado e, em termos de imagem, isso prejudica todos, tanto ele quanto o clube."

Getty Images

Mbappé contraria José Mourinho com passeio de bicicleta

O atacante da seleção francesa sofreu uma distensão da cápsula posterior da articulação do joelho esquerdo na vitória da França por 1 a 0 sobre a Turquia e, desde então, estava em recuperação. Ainda assim, causou surpresa com algumas atitudes.

De um lado, foi fotografado em uma casa noturna em Paris. De outro, chegou a desobedecer de forma ostensiva a uma proibição de Mourinho.

"Infelizmente, um jogador de futebol não pode andar de bicicleta. Nem mesmo se fizer isso sem o conhecimento do clube. Não me importo com o contrato dele, presto atenção à seriedade com que o jogador encara o trabalho", explicou Mourinho recentemente em um podcast. Uma queda poderia fazer um jogador perder várias partidas ou até sofrer uma lesão grave. "Talvez seja só uma contusão, mas ela impede você de estar em plena forma", acrescentou o técnico do Real.

E o que Mbappé fez? Publicou no Instagram uma foto em que aparecia passeando de bicicleta na Suíça.

Getty Images

Vinicius Junior protagoniza nova polêmica no Real Madrid

Enquanto isso, Vinicius voltou a causar alvoroço com seu comportamento questionável. No último fim de semana, seu gol, que deixaria o placar em 2 a 0 contra o Villarreal, foi corretamente anulado. Em vez disso, o brasileiro recebeu cartão vermelho direto por uma agressão identificada pelo VAR. Vinicius havia puxado claramente o cabelo do adversário Nathan Saliba e, assim, levado vantagem.

Vinicius, porém, não aceitou a decisão, insultou e pressionou o árbitro e teria empurrado um funcionário de La Liga a caminho dos vestiários. Com isso, o brasileiro deverá ser suspenso pela liga por pelo menos dois jogos e, portanto, perder também o Clássico de 25 de outubro.

Mourinho, por sua vez, não compareceu à entrevista coletiva após a partida contra o Villarreal e a polêmica envolvendo Vini, para não correr o risco de ser suspenso por eventuais declarações. "Quero", mandou dizer, segundo o jornal Mundo Deportivo, "estar presente contra Sevilla e Barça." Já que Vinicius vai ficar de fora.

Getty Images



