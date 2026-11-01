Os jogadores do Real Madrid reclamaram um pênalti no início da partida contra o Racing Santander, na noite deste domingo, pelo Campeonato Espanhol, mas sem sucesso.

Aos 5 minutos, Yan Diomande avançou com a bola pelo lado esquerdo e, ao tentar um cruzamento de dentro da área, sofreu a entrada do jogador do Racing, Álvaro Mantilla.

Apesar da reclamação do Real Madrid por pênalti, o árbitro José Luis Munuera Montero não atendeu ao time merengue e sinalizou que não houve falta.

Por sua vez, a rede "Archivo VAR", especializada em lances de arbitragem, deu sua opinião sobre o lance por meio de sua conta no "X".

E afirmou: "Há pênalti contra Mantilla a favor de Diomande?".

E prosseguiu: "A resposta é não. O zagueiro pisa de leve no jogador marfinense após o envio do cruzamento, tornando-se assim um contato marginal".

E concluiu: "Este lance não constitui uma ação imprudente e, portanto, não há infração".

Vale lembrar que Kylian Mbappé conseguiu, em seguida, um pênalti que gerou grande polêmica, no qual marcou o primeiro gol do Real Madrid.