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O Real Madrid sofreu uma derrota surpreendente para o Deportivo Alavés por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, e desperdiçou pontos importantes na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Mas o resultado não foi o único foco da polêmica após a partida: José Mourinho levantou questionamentos sobre seus critérios na gestão do elenco ao substituir Arda Güler e manter Vinícius Júnior em campo até o apito final.

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Mourinho decidiu tirar Güler aos 60 minutos e colocar Carlos Espí em seu lugar, mas o meio-campista turco não aceitou a decisão com tranquilidade e demonstrou sua insatisfação ao deixar o gramado. A surpresa foi ainda maior porque Vinícius também não apresentou o nível esperado e, mesmo assim, permaneceu em campo até o fim da partida.

O programa “Carrusel Deportivo”, da rádio “Cadena SER”, debateu as consequências da decisão com a participação de vários jornalistas e analistas, e alguns deles consideraram que Güler tinha motivos para ficar irritado. A discussão foi além da simples avaliação da substituição e abordou o crescente descontentamento com o ponta brasileiro e o quanto isso afeta sua relação com a torcida do Real Madrid.

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O jornalista Chazarri foi o mais duro nas críticas: “A torcida madridista já cansou do Vinícius. Por quê? Porque ele é um jogador muito grande, deu muito ao Real Madrid, e eu não nego isso, mas é preciso saber quando abrir mão dos jogadores. No Real Madrid, ninguém espera por você um, dois ou três jogos, principalmente quando se passam longos meses sem que você apresente nada”. Ele acrescentou que a continuidade da situação dessa forma é fatal, porque o jogador também causou vários problemas, dentro e fora de campo, mais de uma vez.

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O jornalista considerou que a irritação de Güler é compreensível e explicou: “Acho que o Güler se sentiu injustiçado. Ele sentiu que você o substituiu porque não tem coragem de tirar aquele jogador e quer mantê-lo, apesar de ele render o mesmo que eu”. Para Chazarri, o meio-campista turco talvez tenha achado que Mourinho trata os jogadores com critérios diferentes.

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Ele acrescentou que a torcida entendeu a mesma coisa: “Os torcedores vaiaram o Vinícius, porque a questão não era a substituição em si”. Na mesma linha, o programa reproduziu o comentário do jornalista Álvaro Romero sobre a reação das arquibancadas, explicando que a torcida quis demonstrar sua rejeição à substituição feita por Mourinho, mas não se atreveu a vaiar o treinador diretamente.

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Romero destacou que Vinícius e Kylian Mbappé foram vaiados no Santiago Bernabéu, mas considerou que a verdadeira revolta era dirigida à decisão da substituição.

Por outro lado, Jordi Martí fez uma leitura diferente e considerou lógico o desejo de Mourinho de recuperar o melhor nível de Vinícius: “Acho natural que Mourinho queira recuperar o Vinícius, assim como Diego Simeone quer recuperar a melhor versão de Julián Álvarez. Os treinadores precisam voltar a tirar proveito de jogadores com esse valor, como Vinícius e Julián”.

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Já Yago de Vega foi mais direto na discordância com a decisão de Mourinho: “Ele manteve o Vinícius em campo, embora ele não devesse ter continuado”. Javier Herráez encerrou o debate apontando a possibilidade de o treinador português rever seus planos para as posições do ataque: “Acho que, daqui em diante, o jogador que vamos ver sempre pelo lado esquerdo será o Diomande”.

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