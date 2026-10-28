Em entrevista à Sport Bild, o diretor-presidente do maior campeão alemão explicou que o Bayern de Munique está em excelente situação financeira e, por isso, não precisa se preocupar com transferências caras de jogadores no futuro.

O clube tem "o poder econômico para bancar qualquer contratação" que desejar, afirmou Dreesen. Isso não significa, porém, que o Bayern aja às cegas no mercado de transferências e contrate jogadores apenas pelo nome. "Em primeiro lugar, nem tudo que é caro é bom. Em segundo, o jogador precisa se encaixar no nosso time."

Por isso, a diretriz é: "Podemos bancar qualquer jogador, mas não queremos comprar qualquer jogador. Um reforço precisa, acima de tudo, se encaixar na filosofia do treinador e do clube. Ter apenas um grande nome não ajuda em nada. O futebol é um esporte coletivo", acrescentou Dreesen.

Recentemente, o Bayern vendeu à Viessmann Generations Group os últimos 5% ainda disponíveis de sua sociedade anônima de futebol e, segundo informações, recebeu cerca de 250 milhões de euros. Esse dinheiro também poderá ser investido em novos jogadores no futuro.

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"Para nós, essa parceria diz respeito, sobretudo, à força e à independência do Bayern de Munique no longo prazo, na competição internacional", afirmou Dreesen sobre o assunto. "Ela fortalece nossa estrutura de capital e nossas possibilidades de desenvolver o clube estrategicamente. Ao mesmo tempo, 70% das participações continuam com o FC Bayern e. V. Essa independência é uma parte importante da nossa identidade."

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Quem são os jogadores mais caros do Bayern de Munique?

No passado, o Bayern raramente gastou grandes quantias em jogadores individuais na comparação internacional. Contratado em 2023 do Tottenham Hotspur, Harry Kane é, de longe, a contratação mais cara da história do maior campeão alemão: custou quase 100 milhões de euros e se transferiu para a Säbener Straße

Depois dele, os valores já são bem menores. Lucas Hernández, contratado em 2019 do Atlético de Madrid, ocupa o segundo lugar, com 80 milhões de euros. O terceiro reforço mais caro do Bayern é Luis Díaz, tirado do FC Liverpool em 2025 por cerca de 70 milhões de euros.

Os jogadores mais caros do Bayern de Munique