"Podemos pagar por qualquer jogador": chefão do Bayern de Munique dá recado claro

Em entrevista à Sport Bild, o presidente do conselho executivo do Bayern de Munique explicou que o clube está em excelente situação financeira e, por isso, não precisa se preocupar com transferências caras de jogadores no futuro.

O Bayern tem "a força financeira para bancar qualquer transferência" que desejar, afirmou Dreesen. Ao mesmo tempo, isso não significa que o clube atue às cegas no mercado e contrate jogadores apenas pelo nome. "Primeiro, nem tudo que é caro é bom. Segundo, o jogador precisa se encaixar no nosso time."

Por isso, a diretriz é: "Podemos bancar qualquer jogador, mas não queremos comprar qualquer jogador. Acima de tudo, um reforço precisa se encaixar na filosofia do treinador e do clube. Ter apenas um grande nome não ajuda em nada. Futebol é um esporte coletivo", acrescentou Dreesen.

Recentemente, o Bayern vendeu à Viessmann, empresa de aquecimento, refrigeração e ventilação, os últimos 5% ainda disponíveis de sua sociedade anônima de futebol. Segundo informações, o clube recebeu cerca de 250 milhões de euros com a operação. Esse dinheiro também poderá ser investido em novos jogadores no futuro.

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"Para nós, essa parceria diz respeito, acima de tudo, à força e à independência do Bayern de Munique a longo prazo na competição internacional", afirmou Dreesen sobre o assunto. "Ela fortalece nossa estrutura de capital e nossas possibilidades de desenvolver estrategicamente o clube. Ao mesmo tempo, 70% das ações permanecem com o FC Bayern e. V. Essa independência é uma parte importante da nossa identidade."

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Quais são os jogadores mais caros do Bayern de Munique?

No passado, o Bayern raramente gastou grandes valores em transferências de jogadores individuais na comparação internacional. Com uma taxa de transferência de quase 100 milhões de euros, Harry Kane é, de longe, a contratação mais cara da história do clube. Ele chegou do Tottenham Hotspur à Säbener Straße em 2023.

Depois dele, os valores já são consideravelmente menores. Lucas Hernández, contratado do Atlético de Madrid em 2019, ocupa o segundo lugar, com 80 milhões de euros. O terceiro reforço mais caro do Bayern é Luis Díaz, tirado do Liverpool em 2025 por cerca de 70 milhões de euros.

Os jogadores mais caros do Bayern de Munique