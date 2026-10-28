"Podemos pagar por qualquer jogador": chefão do Bayern de Munique dá recado claro

Em entrevista à Sport Bild, o presidente do conselho executivo do Bayern de Munique explicou que o clube está em excelente situação financeira e, por isso, não precisa se preocupar com transferências caras de jogadores no futuro.
O Bayern tem "a força financeira para bancar qualquer transferência" que desejar, afirmou Dreesen. Ao mesmo tempo, isso não significa que o clube atue às cegas no mercado e contrate jogadores apenas pelo nome. "Primeiro, nem tudo que é caro é bom. Segundo, o jogador precisa se encaixar no nosso time."
Por isso, a diretriz é: "Podemos bancar qualquer jogador, mas não queremos comprar qualquer jogador. Acima de tudo, um reforço precisa se encaixar na filosofia do treinador e do clube. Ter apenas um grande nome não ajuda em nada. Futebol é um esporte coletivo", acrescentou Dreesen.
Recentemente, o Bayern vendeu à Viessmann, empresa de aquecimento, refrigeração e ventilação, os últimos 5% ainda disponíveis de sua sociedade anônima de futebol. Segundo informações, o clube recebeu cerca de 250 milhões de euros com a operação. Esse dinheiro também poderá ser investido em novos jogadores no futuro.
"Para nós, essa parceria diz respeito, acima de tudo, à força e à independência do Bayern de Munique a longo prazo na competição internacional", afirmou Dreesen sobre o assunto. "Ela fortalece nossa estrutura de capital e nossas possibilidades de desenvolver estrategicamente o clube. Ao mesmo tempo, 70% das ações permanecem com o FC Bayern e. V. Essa independência é uma parte importante da nossa identidade."
Quais são os jogadores mais caros do Bayern de Munique?
No passado, o Bayern raramente gastou grandes valores em transferências de jogadores individuais na comparação internacional. Com uma taxa de transferência de quase 100 milhões de euros, Harry Kane é, de longe, a contratação mais cara da história do clube. Ele chegou do Tottenham Hotspur à Säbener Straße em 2023.
Depois dele, os valores já são consideravelmente menores. Lucas Hernández, contratado do Atlético de Madrid em 2019, ocupa o segundo lugar, com 80 milhões de euros. O terceiro reforço mais caro do Bayern é Luis Díaz, tirado do Liverpool em 2025 por cerca de 70 milhões de euros.
Os jogadores mais caros do Bayern de Munique
Posição
Jogador
Função
Valor da transferência
Temporada
Clube de origem
1º
Harry Kane
Atacante
95 milhões de euros
2023/24
Tottenham Hotspur
2º
Lucas Hernández
Zagueiro
80 milhões de euros
2019/20
Atlético de Madrid
3º
Luis Díaz
Ponta-esquerda
70 milhões de euros
2025/26
Liverpool
4º
Matthijs de Ligt
Zagueiro
67 milhões de euros
2022/23
Juventus de Turim
5º
Michael Olise
Ponta-direita
53 milhões de euros
2024/25
Crystal Palace