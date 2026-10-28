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FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

"Podemos pagar por qualquer jogador": chefão do Bayern de Munique dá recado claro

Bundesliga
Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Borussia Dortmund

Jan-Christian Dreesen manda um recado claro à concorrência do Bayern de Munique sobre o mercado de transferências.

Em entrevista à Sport Bild, o presidente do conselho executivo do Bayern de Munique explicou que o clube está em excelente situação financeira e, por isso, não precisa se preocupar com transferências caras de jogadores no futuro.

O Bayern tem "a força financeira para bancar qualquer transferência" que desejar, afirmou Dreesen. Ao mesmo tempo, isso não significa que o clube atue às cegas no mercado e contrate jogadores apenas pelo nome. "Primeiro, nem tudo que é caro é bom. Segundo, o jogador precisa se encaixar no nosso time."

Por isso, a diretriz é: "Podemos bancar qualquer jogador, mas não queremos comprar qualquer jogador. Acima de tudo, um reforço precisa se encaixar na filosofia do treinador e do clube. Ter apenas um grande nome não ajuda em nada. Futebol é um esporte coletivo", acrescentou Dreesen.

Recentemente, o Bayern vendeu à Viessmann, empresa de aquecimento, refrigeração e ventilação, os últimos 5% ainda disponíveis de sua sociedade anônima de futebol. Segundo informações, o clube recebeu cerca de 250 milhões de euros com a operação. Esse dinheiro também poderá ser investido em novos jogadores no futuro.

"Para nós, essa parceria diz respeito, acima de tudo, à força e à independência do Bayern de Munique a longo prazo na competição internacional", afirmou Dreesen sobre o assunto. "Ela fortalece nossa estrutura de capital e nossas possibilidades de desenvolver estrategicamente o clube. Ao mesmo tempo, 70% das ações permanecem com o FC Bayern e. V. Essa independência é uma parte importante da nossa identidade."

Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Quais são os jogadores mais caros do Bayern de Munique?

No passado, o Bayern raramente gastou grandes valores em transferências de jogadores individuais na comparação internacional. Com uma taxa de transferência de quase 100 milhões de euros, Harry Kane é, de longe, a contratação mais cara da história do clube. Ele chegou do Tottenham Hotspur à Säbener Straße em 2023.

Depois dele, os valores já são consideravelmente menores. Lucas Hernández, contratado do Atlético de Madrid em 2019, ocupa o segundo lugar, com 80 milhões de euros. O terceiro reforço mais caro do Bayern é Luis Díaz, tirado do Liverpool em 2025 por cerca de 70 milhões de euros.

Os jogadores mais caros do Bayern de Munique

Posição

Jogador

Função

Valor da transferência

Temporada

Clube de origem

Harry Kane

Atacante

95 milhões de euros

2023/24

Tottenham Hotspur

Lucas Hernández

Zagueiro

80 milhões de euros

2019/20

Atlético de Madrid

Luis Díaz

Ponta-esquerda

70 milhões de euros

2025/26

Liverpool

Matthijs de Ligt

Zagueiro

67 milhões de euros

2022/23

Juventus de Turim

Michael Olise

Ponta-direita

53 milhões de euros

2024/25

Crystal Palace

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