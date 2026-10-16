"O fato de ele ter se firmado no exterior é realmente notável e, naturalmente, o fez evoluir", disse o ex-artilheiro em entrevista ao ran.

Tresoldi, que virou assunto após marcar três gols na vitória do Club Brugge por 4 a 3 sobre a Inter de Milão, ganhou ainda mais força física e confiança nesta temporada. "O fato de ele também marcar na Champions League é um sinal importante de que consegue competir no mais alto nível internacional, e não apenas no Campeonato Belga", explicou Bierhoff, antes de ressaltar: "Se continuar assim, ele pode, sem dúvida, resolver o problema da seleção alemã no ataque."

Por isso, Bierhoff "naturalmente gostaria" que Tresoldi escolhesse defender a seleção alemã no futuro. Por suas origens, o jogador de 22 anos também poderia atuar pelas seleções italiana e argentina. As duas federações, assim como a DFB, já tentaram convencer Tresoldi, que ainda não tomou uma decisão. Antes disso, ele quer disputar com tranquilidade a Eurocopa sub-21 pela Alemanha.

"Por isso, acho que não se deve perder tempo", disse Bierhoff. "Mas, pelo que sei, a DFB já está em contato com ele." Afinal, a DFB precisa de "todos os talentos, especialmente no ataque". Tresoldi, porém, deve tomar a decisão "não apenas com base no futebol, mas também com o coração".

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Por que Nicolo Tresoldi também pode jogar por Itália e Argentina?

O ex-jogador do Hannover 96 nasceu em Cagliari, na Sardenha, e tem pai italiano e mãe argentina. Aos 13 anos, mudou-se com a família para a Baixa Saxônia e acabou se tornando profissional pelo Hannover 96. Em 2022, Tresoldi obteve a cidadania alemã por naturalização.

Além da escolha da seleção, Tresoldi provavelmente dará em breve o próximo passo em sua carreira por clubes. Já no verão, persistiam os rumores de uma possível transferência para um clube de ponta. O Borussia Dortmund estaria entre os interessados, caso Serhou Guirassy deixe o clube.

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Nicolo Tresoldi: transferência para o clube dos sonhos, o AC Milan?

Por ocasião do confronto entre o Club Brugge e a Inter, seu pai, Emanuele, revelou ainda que o filho torce pelo AC Milan. "Ele se apaixonou por Kaka, Inzaghi e Pato, e foi impossível fazê-lo mudar de ideia", disse. Por isso, descartou categoricamente uma possível transferência para a Inter: "Não tenho certeza de que ele aceitaria. Sua paixão de torcedor poderia falar mais alto. O sonho dele é vestir a camisa do AC Milan."

Ex-atacante do AC Milan, Bierhoff acredita que Tresoldi possa chegar em breve à cidade italiana. O jovem tem potencial para "jogar com sucesso em um clube tão grande e de renome internacional". No entanto, ponderou: "O AC Milan atualmente não é a equipe de ponta no cenário internacional pela qual tive a oportunidade de jogar naquela época".