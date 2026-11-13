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O diretor técnico do Ajax de Amsterdã, Jordi Cruijff, está especialmente satisfeito com a contratação do goleiro Marc-Andre ter Stegen.

"Ter Stegen pode jogar onde quiser, mas, ainda assim, tem a ambição de jogar no Ajax", disse Cruijff, segundo o Ajax Showtime. "São contratações muito boas."

O Ajax contratou ter Stegen por empréstimo do Barcelona até o fim da atual temporada. O goleiro da seleção alemã tem contrato com o clube catalão até 2028. No início de agosto, o clube de ponta holandês oficializou a contratação de impacto de ter Stegen.

Embora o jogador de 34 anos tenha recebido algumas críticas inicialmente, agora convence com atuações consistentemente fortes. Ter Stegen disputou 16 partidas pelo Ajax até o momento. O clube se colocou na briga pelo título da Eredivisie e ocupa atualmente a terceira posição, apenas um ponto atrás do líder PSV Eindhoven.

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Elogio especial a ter Stegen: "Me deixa louco"

"Ter Stegen me deixa louco nos treinos", disse recentemente o atacante do Ajax Tolu Arokodare ao Het Laatste Nieuws , em um elogio especial ao novo goleiro. "Às vezes é incrivelmente frustrante ver como ele defende um chute atrás do outro. Dá vontade de bater nele."

Getty Images

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No Barcelona, ter Stegen já não tinha perspectiva de voltar a jogar regularmente, já que Joan Garcia é o titular absoluto no gol do campeão espanhol. Em busca de minutos em campo, ter Stegen foi emprestado ao Girona no segundo turno da temporada passada, mas logo sofreu uma lesão na coxa e, por causa dela, não conseguiu mais se credenciar para disputar a Copa do Mundo.

Agora que voltou a ser titular absoluto no Ajax, ter Stegen também reconquistou esse status na seleção alemã, ao menos por enquanto. O novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, declarou-o, por ora, o número um da equipe alemã. Na noite de sexta-feira, ter Stegen fará sua 46ª partida pela seleção na Liga das Nações, contra a Sérvia.