Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
imago-sport-1084895867.jpgIMAGO
Oliver Maywurm
Traduzido por

"Pode jogar onde quiser": dirigente do Ajax rasga elogios a Marc-Andre ter Stegen

Siga GOAL no Google
Publicidade

O diretor técnico do Ajax de Amsterdã, Jordi Cruijff, está especialmente satisfeito com a contratação do goleiro Marc-Andre ter Stegen.

"Ter Stegen pode jogar onde quiser, mas, ainda assim, tem a ambição de jogar no Ajax", disse Cruijff, segundo o Ajax Showtime. "São contratações muito boas."

O Ajax contratou ter Stegen por empréstimo do Barcelona até o fim da atual temporada. O goleiro da seleção alemã tem contrato com o clube catalão até 2028. No início de agosto, o clube de ponta holandês oficializou a contratação de impacto de ter Stegen.

Embora o jogador de 34 anos tenha recebido algumas críticas inicialmente, agora convence com atuações consistentemente fortes. Ter Stegen disputou 16 partidas pelo Ajax até o momento. O clube se colocou na briga pelo título da Eredivisie e ocupa atualmente a terceira posição, apenas um ponto atrás do líder PSV Eindhoven.

Publicidade
Publicidade

Elogio especial a ter Stegen: "Me deixa louco"

"Ter Stegen me deixa louco nos treinos", disse recentemente o atacante do Ajax Tolu Arokodare ao Het Laatste Nieuws , em um elogio especial ao novo goleiro. "Às vezes é incrivelmente frustrante ver como ele defende um chute atrás do outro. Dá vontade de bater nele."

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Próximas partidas
SER

SER

Liga das Nações A

13 de nov. de 2026

ALE

ALE

No Barcelona, ter Stegen já não tinha perspectiva de voltar a jogar regularmente, já que Joan Garcia é o titular absoluto no gol do campeão espanhol. Em busca de minutos em campo, ter Stegen foi emprestado ao Girona no segundo turno da temporada passada, mas logo sofreu uma lesão na coxa e, por causa dela, não conseguiu mais se credenciar para disputar a Copa do Mundo.

Agora que voltou a ser titular absoluto no Ajax, ter Stegen também reconquistou esse status na seleção alemã, ao menos por enquanto. O novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, declarou-o, por ora, o número um da equipe alemã. Na noite de sexta-feira, ter Stegen fará sua 46ª partida pela seleção na Liga das Nações, contra a Sérvia.

Written byOliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: 

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

🎯 Principais atividades no trabalho:

Pesquisar e escrever notícias (principalmente de transferências)

Delegar artigos de SEO

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.

Ver perfil do autor