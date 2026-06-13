Pochettino relembra o choque contra a Arábia Saudita para alertar a todos

O argentino Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, expressou sua grande satisfação com a vitória de sua equipe sobre a seleção do Paraguai por 4 a 1, na partida que os colocou frente a frente na primeira rodada das disputas do Grupo 4 da Copa do Mundo de 2026.

Pochettino afirmou, em declarações à rede “BeIN Sports”, que os jogadores e a comissão técnica merecem elogios pelo que apresentaram durante a partida, destacando seu grande orgulho pelo desempenho da seleção americana no início de sua trajetória na Copa do Mundo.

Ele disse: “Os jogadores e a comissão técnica merecem elogios pelo que fizeram hoje, e estou muito orgulhoso deles. Sabemos muito bem que isso é apenas o começo e não uma conquista, mas a partida de estreia na Copa do Mundo é sempre difícil e complicada, especialmente quando se joga em casa e diante da torcida.”

O técnico argentino acrescentou: “Os jogadores conquistaram a vitória de maneira fantástica, especialmente nos primeiros 45 minutos da partida, quando a equipe apresentou um desempenho excepcional e conseguiu impor seu estilo ao adversário”.

Pochettino falou sobre a condição do craque Christian Pulisic, explicando que sua substituição foi uma medida de precaução após ele ter sofrido uma contusão durante a partida, e disse: “Pulisic sofreu uma leve pancada na perna durante o primeiro tempo e, depois disso, começou a sentir um pouco de dor. Não queríamos arriscar com ele, por isso preferimos substituí-lo. Esperamos que ele esteja pronto para o próximo jogo.”

Durante a coletiva de imprensa após a partida, Pochettino comemorou a vitória na estreia dos Estados Unidos no torneio, mas, ao mesmo tempo, enfatizou a necessidade de manter a calma e não se deixar levar pelo entusiasmo excessivo após o início perfeito.

Ele disse: “O desempenho foi muito bom. Acho que jogamos de forma excelente e estamos muito felizes com essa vitória, mas é apenas o começo. Ainda temos dois jogos pela fase de grupos e precisamos continuar trabalhando”.

E acrescentou: “Devemos aproveitar esse começo, mas com a consciência de que precisamos continuar evoluindo e tentar apresentar um desempenho ainda melhor do que o que mostramos nesta partida”.

O técnico argentino elogiou o clima que marcou o jogo, agradecendo à torcida americana que compareceu em grande número e apoiou a seleção durante toda a partida, observando: “A torcida foi fantástica e deu um apoio excepcional à equipe. Ela nos ajudou muito a atingir esse nível e conquistar a vitória”.

Ele também elogiou o desempenho coletivo de seus jogadores, afirmando que a seleção americana conseguiu aplicar suas ideias táticas da maneira desejada, seja por meio de ataques diretos, seja pela posse de bola organizada e pelas jogadas coletivas bem estudadas.

Ele explicou: “Foi uma noite em que as coisas correram bem para nós. Fizemos um bom jogo e conseguimos executar muito do que planejamos, mas não devemos esquecer que enfrentamos uma equipe muito forte”.

Pochettino não perdeu a oportunidade de elogiar seu compatriota Gustavo Álvaro, técnico da seleção do Paraguai, afirmando que ele é um treinador excepcional e possui uma carreira de sucesso. Ele disse: “Gustavo Álvaro é um técnico fantástico, e o que ele alcançou hoje é resultado de muitos anos de trabalho e dedicação”.

Pochettino encerrou suas declarações com uma mensagem dirigida à seleção do Paraguai, afirmando que a derrota na primeira partida não significa o fim da jornada, citando o que aconteceu com a seleção argentina na Copa do Mundo de 2022.

Ele disse: “Ainda nada está decidido, e todos ainda têm a chance de competir. A Argentina começou sua trajetória na Copa do Mundo no Catar com uma derrota para a Arábia Saudita, mas terminou o torneio conquistando o título. O importante não é como se começa o torneio, mas como se desenvolve ao longo dele, e o mais importante de tudo é como se termina.”