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Mauricio Pochettino teria apontado Weston McKennie, da Juventus, como alvo prioritário para reforçar o elenco reformulado do Manchester United. O ex-técnico do Tottenham quer voltar a trabalhar com o meio-campista americano após os dois criarem uma forte relação durante o período em que estiveram juntos no cenário internacional.

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Dos compromissos com a seleção a um reencontro na Premier League

Pochettino assumiu oficialmente o comando do Manchester United, sucedendo Michael Carrick depois que o ex-meio-campista não conseguiu vencer nenhuma de suas últimas oito partidas à frente da equipe na Premier League. No entanto, o foco imediato do argentino continua sendo concluir seus compromissos com a seleção dos Estados Unidos, já que permaneceu no cargo para o confronto de ida e volta contra o Haiti pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

McKennie tem sido um dos destaques sob o comando de Pochettino e marcou recentemente na vitória dominante por 6 a 0 sobre o Haiti. A energia e a versatilidade tática do meio-campista impressionaram o novo técnico do United, alimentando especulações sobre uma possível transferência para a Premier League. Segundo informações da La Gazzetta dello Sport, Pochettino considera seriamente levar o jogador, peça importante da Juventus, para Old Trafford como um dos pilares da reformulação de seu meio-campo.

O preço para deixar Turim

Embora a Juventus tenha demonstrado recentemente seu compromisso com o jogador de 28 anos ao lhe oferecer um novo contrato válido até junho de 2030, o gigante italiano ainda pode se sentir tentado a vendê-lo. O CEO Giovanni Carnevali afirmou diversas vezes que nenhum integrante do elenco é realmente “inegociável” se uma proposta atingir o valor considerado adequado. Essa postura dá ao Manchester United uma pequena esperança, embora a publicação italiana ressalte que seria necessária uma oferta “monstruosa” para forçar a venda, especialmente na janela de janeiro, no meio da temporada, quando é mais difícil encontrar substitutos.

Luciano Spalletti, atual técnico da Juventus, admira muito a disposição e a versatilidade de McKennie. O meio-campista disputou mais partidas pelo clube do que qualquer outro integrante do elenco atual (241). O treinador preferiria manter o jogador em Turim, sobretudo diante das recentes preocupações com lesões de outros meio-campistas, como Manuel Locatelli e Khephren Thuram.

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Encaixe tático e opções no elenco

Spalletti tem escalado McKennie com frequência em uma função mais avançada no meio-campo nesta temporada, aproveitando sua capacidade de chegar à área e marcar gols. O técnico da Juventus, porém, também conta com outras opções ofensivas para aquela região do campo, como Kenan Yildiz, quando está em condições de jogar, além de Kerim Alajbegovic, Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e Edon Zhegrova.

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McKennie chegou à Juventus vindo do Schalke em 2020 e fez história como o primeiro jogador americano a defender o clube e o quinto a atuar na Serie A. Durante sua passagem por Turim, que também incluiu um empréstimo de seis meses ao Leeds United a partir de janeiro de 2023, o meio-campista ajudou a Juventus a conquistar duas Coppa Italia e uma Supercoppa Italiana.

Os números de McKennie nesta temporada antes do duelo com o Venezia

Até agora nesta temporada, McKennie disputou 11 partidas pela Juventus em todas as competições, com um gol e uma assistência. A Juventus ocupa atualmente a sétima posição na Serie A, com 18 pontos, 11 a menos que a líder Lazio, e voltará a jogar pelo campeonato nacional após a atual pausa para as seleções, quando receberá o Venezia em 22 de novembro.