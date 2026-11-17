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Mauricio Pochettino pediu publicamente que Pep Guardiola aceite o cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos enquanto se prepara para assumir o Manchester United. De saída, ele acredita que o posto ganhou grande prestígio após seus dois anos bem-sucedidos no comando da equipe.

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Pochettino incentiva Guardiola a assumir a seleção dos Estados Unidos

Pochettino se prepara para se despedir dos Estados Unidos antes de sua chegada ao Manchester United , uma transferência de grande repercussão. Às vésperas da saída, ele manifestou forte apoio a Guardiola e o incentivou a aceitar o cargo na seleção. Segundo relatos, Guardiola é um dos principais candidatos a suceder Pochettino .

O técnico espanhol está em um período sabático de um ano após deixar o comando do Manchester City ao fim da temporada passada. Pochettino acredita que o cargo na seleção representa uma oportunidade incrível para qualquer técnico de elite. Na avaliação dele, toda a estrutura da seleção dos Estados Unidos avança na direção certa.

O momento perfeito para assumir o cargo

O técnico de saída defendeu enfaticamente o cargo durante sua última conversa com a imprensa. Ele destacou a qualidade do elenco e as novas instalações de treinamento como atrativos importantes para Guardiola.

"É o momento perfeito para chegar à federação", afirmou Pochettino, segundo a ESPN. "Que aceite, porque vai encontrar pessoas muito boas, bons jogadores. Os jogadores podem se adaptar ao estilo dele."

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Pochettino também acredita que sua própria ida para o Manchester United demonstra o prestígio que o cargo nos Estados Unidos passou a ter. "Ser técnico nos Estados Unidos agora é prestigioso", disse.

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Uma cultura de equipe recuperada

Pochettino assumiu o comando há 26 meses e acredita que deixa o elenco em uma situação muito sólida. Ele admitiu que, quando chegou, a cultura interna estava significativamente pior do que as pessoas imaginavam. Apesar de apreciar o equilíbrio proporcionado pela rotina de técnico de seleção, Pochettino sentia falta da intensidade diária do futebol de clubes.

"Você pensa no presente e depois temos a concentração de dezembro", acrescentou. "Quando chega março, o que você faz? Precisa assistir a jogos, viajar, cuidar de questões administrativas. Isso é bom. É agradável. Mas estar envolvido todos os dias, com entrevistas coletivas, treinos, tudo... É verdade que, quando surge uma possibilidade como a do United, você diz: 'Sim, eu quero isso.' Quero provar meu valor novamente."

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Última despedida antes da estreia no Manchester United

Pochettino comandará os Estados Unidos pela última vez na noite de terça-feira, contra o Haiti. A partida é o jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, e sua equipe tem uma vantagem de seis gols no placar agregado.

Após o apito final em Cincinnati, o argentino embarcará em um jato particular direto para a Inglaterra. Sua atenção se voltará imediatamente para a enorme tarefa de reconstrução que o espera na Premier League. Sua aguardada estreia como técnico do Manchester United será neste domingo, quando enfrentará o Liverpool em Anfield em um teste de fogo.