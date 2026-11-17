Pochettino incentiva Guardiola a assumir a seleção dos Estados Unidos
Pochettino se prepara para se despedir dos Estados Unidos antes de sua chegada ao Manchester United, uma transferência de grande repercussão. Às vésperas da saída, ele manifestou forte apoio a Guardiola e o incentivou a aceitar o cargo na seleção. Segundo relatos, Guardiola é um dos principais candidatos a suceder Pochettino.
O técnico espanhol está em um período sabático de um ano após deixar o comando do Manchester City ao fim da temporada passada. Pochettino acredita que o cargo na seleção representa uma oportunidade incrível para qualquer técnico de elite. Na avaliação dele, toda a estrutura da seleção dos Estados Unidos avança na direção certa.
O momento perfeito para assumir o cargo
O técnico de saída defendeu enfaticamente o cargo durante sua última conversa com a imprensa. Ele destacou a qualidade do elenco e as novas instalações de treinamento como atrativos importantes para Guardiola.
"É o momento perfeito para chegar à federação", afirmou Pochettino, segundo a ESPN. "Que aceite, porque vai encontrar pessoas muito boas, bons jogadores. Os jogadores podem se adaptar ao estilo dele."
Pochettino também acredita que sua própria ida para o Manchester United demonstra o prestígio que o cargo nos Estados Unidos passou a ter. "Ser técnico nos Estados Unidos agora é prestigioso", disse.
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Uma cultura de equipe recuperada
Pochettino assumiu o comando há 26 meses e acredita que deixa o elenco em uma situação muito sólida. Ele admitiu que, quando chegou, a cultura interna estava significativamente pior do que as pessoas imaginavam. Apesar de apreciar o equilíbrio proporcionado pela rotina de técnico de seleção, Pochettino sentia falta da intensidade diária do futebol de clubes.
"Você pensa no presente e depois temos a concentração de dezembro", acrescentou. "Quando chega março, o que você faz? Precisa assistir a jogos, viajar, cuidar de questões administrativas. Isso é bom. É agradável. Mas estar envolvido todos os dias, com entrevistas coletivas, treinos, tudo... É verdade que, quando surge uma possibilidade como a do United, você diz: 'Sim, eu quero isso.' Quero provar meu valor novamente."
Última despedida antes da estreia no Manchester United
Pochettino comandará os Estados Unidos pela última vez na noite de terça-feira, contra o Haiti. A partida é o jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, e sua equipe tem uma vantagem de seis gols no placar agregado.
Após o apito final em Cincinnati, o argentino embarcará em um jato particular direto para a Inglaterra. Sua atenção se voltará imediatamente para a enorme tarefa de reconstrução que o espera na Premier League. Sua aguardada estreia como técnico do Manchester United será neste domingo, quando enfrentará o Liverpool em Anfield em um teste de fogo.