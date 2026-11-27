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Mauricio Pochettino, técnico do Manchester United, falou sobre as condições do elenco antes do duelo contra o Brentford, neste sábado, no Old Trafford, pela 12ª rodada da Premier League.

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O Manchester United vive uma fase de maus resultados e ocupa a penúltima posição, com 8 pontos.

Pochettino busca a sua primeira vitória no comando do United, depois da derrota por 4 a 0 para o Liverpool no Campeonato Inglês e do empate por 2 a 2 com o Sporting na Champions League.

O Manchester United acionou nesta sexta-feira o contrato do seu capitão, o português Bruno Fernandes , garantindo a sua permanência no time até junho de 2028. Pochettino falou ainda sobre as condições do jogador para enfrentar o Brentford, já que ele sofre com um mal-estar que o atingiu enquanto estava em Portugal, além de um problema físico que sentiu após o fim da última partida, contra o Sporting.

Na entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, Pochettino afirmou, segundo o site Sky Sports: “Ainda não sabemos. Ele pegou um vírus em Portugal , terminou a partida com um problema e hoje não conseguiu participar do treino. Vamos ver como ele vai estar ao longo do dia e amanhã, quando acordar. Não vamos arriscar escalá-lo”.

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Sobre as novidades na recuperação de Marcus Rashford, Pochettino disse: “Ele está treinando individualmente e já começou a se sentir muito melhor”.

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O treinador argentino também comentou o rótulo de ser uma pessoa boazinha demais: “Não entendam mal as minhas palavras. Às vezes confundimos as palavras bonzinho e bom, mas eu não sou bonzinho. Ainda assim, precisamos ser bons, e há uma diferença entre as duas coisas. Não sou bonzinho, procuro ser bom. Precisamos ter cuidado com isso. Sabemos que precisamos pressionar e mostrar força, mas, ao mesmo tempo, precisamos construir relações. São duas coisas diferentes, e cada uma tem um significado diferente”.

Pochettino abordou ainda a situação atual do Manchester United: “A situação é o que é, e essa é a realidade que aparece em diferentes aspectos. A nossa missão é acreditar de verdade no time e construir confiança, fé e tranquilidade, entre outras coisas. Tentamos transmitir as nossas ideias aos jogadores em pouco tempo e ser claros e decididos sobre a forma como queremos jogar e os conceitos que queremos aplicar em campo. Se você me perguntar, vejo tudo como positivo depois de uma semana de trabalho, e por isso é preciso algum tempo para evoluir”.

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O técnico do Manchester United garantiu que estará presente nas decisões sobre o futuro do time e a formação do elenco: “No futuro, claro, mas no momento estamos concentrados em tentar transmitir todas as nossas ideias à equipe”.

E prosseguiu: “Não faz sentido o técnico não participar das decisões que afetam a montagem do elenco. Para mim, isso é um benefício para o Manchester United. Se eu não participar e me vir treinando jogadores que você não conhece, ou talvez não queira, ou com quem não esteja de acordo, isso não serve para mim”.

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E continuou: “Respeito todas as formas de trabalho, mas vou assumir a minha responsabilidade, e todos vão saber que estarei envolvido nessas questões. Foi sobre isso que conversamos nos últimos dias”.

Pochettino ressaltou o tamanho das responsabilidades da comissão técnica: “Ser treinador não significa apenas escolher 11 jogadores. Também exige avaliar e analisar o trabalho feito nos bastidores e a forma de montar o time. A responsabilidade que recai sobre a comissão técnica é enorme”.

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Questionado sobre quais jogadores podem assumir a liderança no Manchester United, o argentino respondeu: “No momento, somos nós que fazemos isso, e sou eu quem lidera o time. Temos de ter cuidado com o tamanho das exigências que colocamos sobre os jogadores. O que precisamos é de liderança, porque entendemos a situação atual, e de dar aos jogadores o máximo de liberdade e de tempo para cuidarem de si mesmos e do time”.

E acrescentou: “Eles precisam se concentrar na evolução. Não se trata de haver alguém responsável pela liderança, outra pessoa cuidando da gestão ou um jogador decidindo se vamos viajar ou não, e em que horário. Não, os jogadores precisam se concentrar em cumprir as suas funções. Não é responsabilidade dos jogadores liderar e organizar o clube, e precisamos ter cuidado com isso”.

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Pochettino falou também sobre os desafios para fazer os jogadores do Manchester United se adaptarem ao seu estilo: “Precisamos lidar bem com os jogadores, tentar levá-los a fazer coisas novas e colocá-los numa zona desconfortável para eles. Se deixarmos que fiquem na zona de conforto, vai ser como acontece com a gente: quando você tem tudo, fica difícil sair na chuva ou no frio”.