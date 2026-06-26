Pochettino critica a mídia: “Suas perguntas são estranhas e vocês pensam de forma superficial”

Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, demonstrou frustração com a mídia durante a coletiva de imprensa realizada após a derrota por 3 a 2 para a Turquia no estádio “Sovi”, afirmando que “as perguntas são um pouco estranhas”.

De acordo com a rede “ESPN”, Pochettino, falando em espanhol e inglês, afirmou que era “um pouco triste” que nenhum dos jornalistas tivesse parabenizado a ele e aos jogadores americanos por garantirem a liderança do grupo após vencerem as duas primeiras partidas, acrescentando que não entende por que surgiram perguntas sobre a possibilidade de perder o ímpeto após a derrota nos últimos segundos contra uma seleção que já estava eliminada.

O técnico da seleção americana, criticando o clima em torno da equipe, declarou: “Parece que vamos voltar para casa hoje à noite e que a Turquia é que vai ficar. Preciso lembrar a vocês e a todos que conquistamos a liderança do grupo. Desculpem, pessoal, nós vencemos”.

Pochettino havia mencionado antes da partida que iria incentivar seus jogadores a buscar a vitória, mesmo contando fortemente com os reservas em uma escalação titular que apresentou nove alterações em relação à equipe que derrotou a Austrália em 19 de junho, mas, quando questionado após a partida se achava que havia sido uma oportunidade perdida de se tornar a primeira seleção na história do futebol a vencer todas as partidas das três fases de grupos na Copa do Mundo, ele rejeitou a ideia e a considerou irrelevante.

Pochettino continuou sua resposta contundente, rejeitando essa ideia, dizendo: “Fazer história significa ganhar a Copa do Mundo, e não apenas vencer três partidas na Copa do Mundo. Eu realmente não entendo; isso é um tanto superficial, se assim posso dizer, pois vocês estão pensando de forma muito limitada. Vocês me dizem que podem fazer história, mas o que significa vencer três partidas se perderem a próxima?”

Nesse mesmo contexto, ao responder a uma pergunta sobre o impacto remanescente da derrota de quinta-feira, Pochettino disse: “O que vocês querem que eu diga? Não importa o que eu diga, isso não vai convencê-los. O jornal vai escrever tudo o que achar ou tudo o que quiser. Mas, para falar com sinceridade, volto a dizer o seguinte: nos classificamos em primeiro lugar e vamos para a próxima fase.”

Pochettino falou em um tom mais positivo ao abordar a profundidade do elenco de sua equipe e como isso ajudará a seleção em seus preparativos para enfrentar a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final, e, em primeiro lugar, destacou-se, naturalmente, a situação de Christian Pulisic, que entrou como reserva pouco antes da hora e apresentou um desempenho bastante sólido, sem demonstrar quaisquer limitações físicas decorrentes da lesão na panturrilha que o havia afastado da partida anterior.

Pochettino destacou que a entrada de Polišić em parte da partida foi um “objetivo” do jogo e, embora não tenha respondido à pergunta sobre se Polišić estaria em condições de ser titular contra a Bósnia, mostrou-se otimista quanto à evolução do atacante.

E concluiu: “Ganhar ou não esta partida não vai mudar meu humor. O objetivo é terminar a fase de grupos em primeiro lugar, e estamos em primeiro lugar; agora começa a próxima fase. Estamos prontos.”