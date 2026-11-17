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O argentino Mauricio Pochettino abriu as portas para um cenário intrigante envolvendo o futuro do comando técnico da seleção dos Estados Unidos, ao revelar qual treinador ele recomenda para assumir o cargo em seu lugar. Isso enquanto se prepara para iniciar uma nova experiência no Manchester United, em meio a desafios difíceis que o clube terá pela frente para evitar o colapso da temporada.

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Pochettino não hesitou em indicar o espanhol Pep Guardiola para assumir a seleção dos Estados Unidos, afirmando que o momento atual representa uma oportunidade ideal para o ex-técnico do Manchester City viver uma nova experiência no futebol de seleções, embora até agora não haja negociações oficiais entre as partes.

Aos 54 anos, Pochettino se prepara para encerrar seu trabalho na seleção dos Estados Unidos, abrindo caminho para sua nova aventura no Manchester United, com quem assinou contrato de dois anos e meio, até junho de 2029.

O treinador argentino fará seu último jogo à frente da seleção americana contra o Haiti, na volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, depois que sua equipe venceu por um placar elástico de 6 a 0 na partida de ida, disputada em Miami.

Em declarações a jornalistas, Pochettino foi questionado sobre a possibilidade de Guardiola sucedê-lo no comando da seleção dos Estados Unidos e respondeu que aconselharia o treinador espanhol a aceitar o cargo caso recebesse a proposta.

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"Este é o momento ideal para se juntar à Federação dos Estados Unidos. Tudo está seguindo pelo caminho certo, na direção correta", disse o ex-técnico de Tottenham e Chelsea.

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"Claro que vale a pena. Lá ele vai encontrar jogadores muito bons e pessoas maravilhosas, e os atletas são capazes de se adaptar ao seu estilo", acrescentou o argentino.

As declarações de Pochettino chegam no momento em que Guardiola, de 55 anos, cumpre um período sabático de um ano após deixar o Manchester City em maio passado, em meio a especulações sobre seu próximo destino e a possibilidade de uma experiência no comando de uma seleção.

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Embora o nome do treinador espanhol circule como um dos candidatos à sucessão de Pochettino, até agora não houve nenhum contato oficial entre ele e a Federação de Futebol dos Estados Unidos, o que deixa seu futuro aberto a múltiplas possibilidades.

Manchester United: missão de resgate urgente

Por outro lado, Pochettino não terá muito tempo para aproveitar o fim de sua passagem pela seleção, já que um desafio excepcional o aguarda no Manchester United, que decidiu contratá-lo para substituir Michael Carrick após o início desastroso da equipe na atual temporada.

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A demissão de Carrick veio depois de uma sequência de resultados decepcionantes na Premier League, em que o time conquistou apenas uma vitória nas dez primeiras rodadas. Com isso, caiu para a 18ª colocação, com 8 pontos, e se viu dentro da zona de rebaixamento, uma situação incompatível com a história do clube e as ambições de sua torcida.

O sofrimento do Manchester United não se limitou à competição nacional e se estendeu à Champions League, onde a equipe ocupa a 17ª posição na fase de liga, com 6 pontos, após duas vitórias e duas derrotas.

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O Manchester United começou sua campanha europeia com uma goleada de 4 a 0 sobre o Sabah, do Azerbaijão, antes de perder para o Atlético de Madrid por 2 a 0 e, em seguida, sofrer uma derrota pesada para o Como por 4 a 1.

A equipe recuperou parcialmente o equilíbrio na quarta rodada, com uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre a Roma, mas o resultado não foi suficiente para dissipar as preocupações sobre as chances de classificação, sobretudo porque a diferença para o 25º lugar, a última posição que dá vaga à fase seguinte, não passa de dois pontos.

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Na tentativa de preparar o terreno antes de sua chegada à Inglaterra, os membros da comissão técnica de Pochettino começaram a se movimentar com antecedência. Seu inseparável auxiliar Jesús Pérez e o preparador de goleiros Toni Jiménez já chegaram, assim como o preparador físico Sebastiano Pochettino, filho do treinador, de 31 anos, para iniciar os preparativos da nova missão.

Pochettino garantiu que o trabalho já começou antes mesmo de sua chegada, destacando que sua comissão técnica corre contra o tempo para deixar todos os detalhes prontos, para que a equipe não perca tempo algum na fase de transição entre as comissões técnicas.

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"Eles foram antes de nós e começaram a preparar tudo. Assim que chegarmos, na quarta-feira, o trabalho será intenso e sem pausas. Para mim, não é difícil. Acho que estamos totalmente prontos para fazer essa transição rápida", afirmou.

O primeiro teste de Pochettino na Premier League será contra o Liverpool, no domingo, em Anfield, em um confronto de importância dobrada, não apenas pela força do adversário, mas porque vai revelar logo de cara a capacidade do treinador argentino de provocar uma mudança no desempenho do Manchester United.

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A equipe também terá pela frente uma série de duelos europeus difíceis, começando pelo Sporting, no dia 25 de novembro, seguido de testes contra Leipzig, Bayern de Munique e Villarreal.

Enquanto se aproxima de encerrar seu capítulo na seleção dos Estados Unidos, Pochettino deixa um nome de peso como candidato à sua sucessão, ao mesmo tempo em que inicia uma batalha completamente diferente em Old Trafford, cujo objetivo é recuperar a grandeza do Manchester United e salvar a temporada antes que seja tarde demais.