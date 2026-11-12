Compartilhar Siga GOAL no Google

A polêmica em torno do período de Luis Rubiales à frente da Federação Espanhola não arrefeceu, e voltou à tona com um novo escândalo financeiro. Desta vez, a acusação não é de natureza ética nem esportiva, mas diz respeito ao próprio dinheiro da Federação e a uma plataforma de mídia que teria sido criada para defendê-lo e enfrentar seus críticos.

Publicidade

O jornal "El Confidencial" revelou um novo escândalo relacionado ao período de Rubiales à frente da Federação Real Espanhola de Futebol, afirmando que o ex-presidente usou recursos da federação para financiar a criação de uma plataforma de propaganda, utilizada para divulgar suas opiniões e responder às críticas dirigidas à sua gestão.

De acordo com o jornal, foi firmado contrato com uma editora conhecida para a criação dessa plataforma, e alega-se que a Federação Real Espanhola concordou em pagar até 1,6 milhão de euros, segundo os comprovantes de pagamento obtidos pelo El Confidencial. O contrato de criação da nova plataforma de mídia foi assinado em 22 de outubro de 2022, ou seja, menos de um ano antes da saída de Rubiales da federação.

Os pagamentos realizados até o momento chegaram a 700 mil euros, e espera-se que os tribunais ordenem que a federação pague pelo menos outros 600 mil euros, o que significa que o caso pode custar à federação mais de 1,3 milhão de euros ao final, mesmo após a saída do homem que assinou o contrato.

A resposta de Rubiales não demorou. Em um vídeo publicado em sua conta no "Instagram", o ex-presidente da Federação Real Espanhola de Futebol negou que a federação tenha financiado qualquer plataforma de propaganda e defendeu o projeto, afirmando que se tratava de uma plataforma para divulgação de conteúdo esportivo, e não de uma ferramenta de propaganda pessoal.

Publicidade Publicidade

Rubiales disse no vídeo: "Talvez vocês tenham notado como o jornalista Chema Olmo, do jornal El Confidencial, tratou o assunto como se fosse um escândalo, alegando que a federação, durante o meu mandato, destinou 700 mil euros para a criação de uma plataforma de propaganda ou algo do tipo, o que é totalmente desprovido de veracidade".

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

E acrescentou: "O que a federação fez, por meio de seus departamentos de mídia, médico, jurídico e outros, com coordenação e cooperação entre eles, depositando sua confiança em profissionais que possuem dezenas de milhares de assinantes, foi criar uma plataforma para divulgar não apenas conteúdo relacionado ao futebol, mas ao esporte em geral, em diversas áreas, e parece que isso o incomoda".

Rubiales afirmou: "A federação tomou medidas judiciais contra a empresa após ter movido uma ação judicial contra ela por falta de pagamento de seus honorários após a sua saída, uma vez que o juiz decidiu que esse era o preço de mercado e, claro, tudo é totalmente legal. Mas parece que isso não importa ao jornalista".

Publicidade

O ex-presidente foi além de sua própria defesa ao comparar esse caso com os pagamentos que, segundo ele, foram feitos pela La Liga, a liga do Campeonato Espanhol, a veículos de imprensa no ano de 2023, e disse: "O valor de 36 milhões de euros que Javier Tebas gastou em 2023, com recursos da liga, em diferentes veículos de imprensa, não é considerado escândalo para ele, algo que muitos considerariam um escândalo, estamos falando de 36 milhões de euros, e ele nem sequer o mencionou em nenhuma publicação".

Esse caso reabre o dossiê da gestão de Rubiales na federação espanhola, que sempre esteve cercada de polêmica, seja no âmbito esportivo, financeiro ou de mídia. O homem que comandou a federação em um dos períodos mais divisores da história do futebol espanhol continua estampando as manchetes mesmo após sua saída, entre acusações de corrupção financeira e tentativas de defender o seu legado.

Publicidade

Enquanto Rubiales insiste que o projeto era legal, profissional e tinha como objetivo servir ao esporte espanhol, o El Confidencial insiste que a plataforma era uma ferramenta de propaganda a serviço do presidente, e não um projeto de mídia neutro. Entre as duas versões, a Justiça permanece como o árbitro decisivo, especialmente com a expectativa de uma decisão que obrigue a federação a pagar valores adicionais à empresa executora.