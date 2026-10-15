Os mais de 11 mil quilômetros de viagem que o Borussia Dortmund precisa percorrer nestes dias, com três jogos fora de casa em apenas seis dias, foram amplamente discutidos antes da segunda partida da equipe nesta edição da Champions League. Primeiro, a viagem ao extremo norte da Noruega, onde perdeu por 1 a 0 (0 a 0) para o Bodö/Glimt na noite de quarta-feira; no sábado, a ida à capital para enfrentar o Union Berlin; e, na próxima terça-feira, a viagem ao distante Azerbaijão para enfrentar o Sabah FK.

"Nenhum time do mundo consegue jogar com os mesmos 11 atletas durante todos os minutos diante de viagens tão desgastantes. Por isso fizemos mudanças hoje", explicou o técnico do BVB, Niko Kovac, ao microfone da DAZN antes da partida contra o Bodö/Glimt, ao justificar as cinco alterações que fez na escalação inicial em relação ao empate por 2 a 2 com o Werder Bremen na sexta-feira passada.

O líder da defesa Nico Schlotterbeck, que acabou de se recuperar de uma nova lesão no tornozelo, nem sequer viajou, para ser poupado. Ramy Bensebaini começou em seu lugar na linha de três zagueiros. Mas Kovac fez outras quatro mudanças: Konstantinos Karetsas entrou no lugar de Ethan Nwaneri, Samuele Inacio no de Marcel Sabitzer e, em duas alterações que surpreenderam bastante, Joey Veerman e Fabio Silva começaram nas vagas de Felix Nmecha e Serhou Guirassy.

BVB: o fracasso do "plano para o gramado sintético" de Niko Kovac

"Espero que tenhamos feito boas mudanças", acrescentou Kovac com um sorriso. Não, não fizeram. Pelo menos, não antes do jogo. A comissão técnica do Dortmund depositava muitas esperanças principalmente nas entradas de Karetsas e Inacio para o ataque, especialmente por causa do piso pouco habitual em Bodö. "Acho que jogadores menores se adaptam melhor ao gramado sintético. Por isso escolhemos hoje Kosta, Samuele e também Fabio, porque eles lidam melhor com os movimentos nesse tipo de gramado", explicou Kovac antes de a bola rolar.

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O "plano para o gramado sintético", que buscava dar força ao ataque com Karetsas, Inacio e Silva, mais ágeis e móveis do que as outras opções, deu completamente errado. Principalmente Karetsas e Inacio, dois talentos de 18 anos, pareceram deslocados, porque o BVB não conseguiu colocá-los em situações nas quais pudessem explorar seus pontos fortes nos duelos individuais e nas combinações rápidas em espaços curtos. Assim, o efeito que Kovac esperava de suas escolhas de escalação motivadas pelo tipo de gramado foi desaparecendo ao longo da partida.

O que Niko Kovac criticou após a derrota do BVB por 1 a 0 para o Bodö/Glimt?

"Não fomos nada bem com a bola. O adversário foi muito mais ágil", disse Kovac, que teve de admitir que, para seu plano de jogo, teria sido muito melhor apostar desde o início na dinâmica de Nmecha ou Nwaneri e na presença física de Guirassy. O Bodö/Glimt "atacou o espaço nas costas da defesa muito melhor do que nós. Jogamos todas as bolas nos pés, nenhuma atrás da linha defensiva. Assim, não dá para desorganizar um adversário", afirmou Kovac.

Depois da partida, o croata certamente se cobrará por não ter corrigido sua rotação malsucedida mais cedo, já no intervalo. Afinal, nada mudou de imediato no segundo tempo. Enquanto o BVB perdia por completo a capacidade de disputar as jogadas, os donos da casa se tornavam cada vez mais perigosos e chegaram ao merecido gol que abriu o placar e acabou garantindo a vitória, marcado por Fredrik Sjövold aos 52 minutos.

"Estávamos sempre um passo atrasados, não disputamos as jogadas com firmeza suficiente. Foi muito pouco. Esse foi o problema hoje", lamentou o zagueiro Waldemar Anton à DAZN após a partida. "Até sofrermos o gol, praticamente não participamos do jogo. No primeiro tempo, não jogamos com a entrega e a intensidade necessárias para vencer aqui", reclamou Kovac, que, após uma hora de jogo, enfim reconheceu a necessidade de mudar e deu início à reação da equipe com quatro substituições de uma vez.

Felix Nmecha e companhia dão outra dinâmica ao BVB

O cenário mudou imediatamente, e o BVB passou a mostrar dinamismo e objetividade. Nmecha teve papel decisivo: criou perigo, deu ao time a profundidade que tanto faltava, impulsionou as jogadas e, já nos primeiros minutos em campo, fez mais do que o decepcionante Veerman em uma hora. Com sua força física, Guirassy causou um efeito bem diferente sobre os defensores do Bodö em comparação com Silva. Ryerson e Nwaneri também deram ao time um ímpeto muito maior do que Karetsas e Inacio.

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Assim, o Dortmund finalmente provocou na defesa norueguesa a desorganização que Kovac esperava desde o primeiro minuto. "No segundo tempo, vimos que isso é possível quando fazemos as coisas melhor", avaliou o técnico do BVB, contrariado. "Só depois das quatro substituições entramos melhor no jogo e assumimos o controle", acrescentou. Anton também ressaltou: "Depois de sofrer o gol, começamos a jogar futebol."

Um efeito colateral da decepção contra o Bodö/Glimt é que, apesar do desgaste das viagens, uma rotação ampla provavelmente deixará de ser opção no restante desta semana de jogos fora de casa do BVB. "Cada jogador do nosso elenco tem qualidade para jogar", destacou Kovac, antes de reconhecer sua responsabilidade: "Hoje não funcionou, e assumo a culpa por isso. Fui eu quem escalou o time."