A renovação do contrato de Arda Güler com o Real Madrid até 2032 tem um grande valor simbólico para o clube, já que o jogador da seleção turca foi a principal contratação do departamento de captação de talentos liderado por Juni Calafat nos últimos anos, que superou o Barcelona, então comandado por Deco, na disputa por sua assinatura.
A medida chega no momento em que são dados os retoques finais na contratação de JJ Gabriel, outro talento no qual se pretende investir em Valdebebas. E, embora o processo nem sempre seja tão fácil quanto o esperado, a renovação de Güler chega na hora certa.
O jornal espanhol "Sport" publicou, com base em fontes próximas ao vestiário do Real Madrid: "Mourinho está convencido de que, se tudo correr bem, ele alcançará os melhores números de sua carreira nesta temporada".
Desde seu retorno ao clube, o treinador português fez de Güler seu pupilo fiel, um jogador em torno do qual se constrói uma rede de passes e que aprimora as bolas paradas, graças à sua forte presença com a bola, que beneficia o restante da equipe.
A frase de Mbappé, "Obrigado a vocês, vou dormir melhor esta noite", após o anúncio da renovação, é uma boa prova de como a evolução do turco impacta o ecossistema do Real Madrid.
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Até agora nesta temporada, Güler marcou cinco gols e deu sete assistências em 19 jogos, divididos entre o Real Madrid, onde balançou as redes quatro vezes e deu seis assistências em 14 partidas, e a Turquia, onde contribuiu com um gol e uma assistência em cinco jogos.
Suas 12 participações diretas em gols o aproximam dos melhores números de sua carreira: seu recorde de gols é de nove, na temporada 2024/25, enquanto sua maior produção ofensiva veio na temporada 2025/26, com oito gols e 19 assistências somando clube e seleção.
Para elevar ainda mais o nível do turco, o jornal garante que Mourinho elaborou um plano especial: ele deve continuar atuando pela ponta direita. A ideia é criar superioridade numérica no meio-campo e deixar o corredor livre para Valverde, que tem a capacidade física necessária para atacar os espaços por aquele lado.
Esse ajuste tático foi fundamental para a arrancada do Real Madrid durante a sequência de oito vitórias consecutivas entre as duas últimas pausas para datas FIFA.
O jornal destacou: "Mourinho escolheu Güler para dar à equipe mais controle sobre seu ataque". O desempenho geral do time confirma essa decisão, já que a equipe apresenta estatísticas muito melhores com o turco em campo. O Real Madrid marcou 25 gols e sofreu apenas 4 nos 846 minutos disputados por Güler em LaLiga e na Champions League, contra 19 gols marcados e 13 sofridos nos 594 minutos sem ele, segundo dados do site "FBref".
A diferença está nos gols sofridos: a média caiu de 1,97 gol a cada 90 minutos sem o turco para 0,43 com ele em campo, uma redução de 78%.
Mourinho também estuda a possibilidade de escalar Güler como camisa 8 em algumas partidas. O treinador português acredita que o turco não deveria atuar em posições tão recuadas, já que seu melhor rendimento aparece perto do gol adversário.
Ainda assim, pode ser necessário utilizá-lo nessa função contra equipes que se defendem com muitos jogadores, e essa escalação exigiria que ele comandasse o jogo de uma posição mais recuada.
A temporada de Mourinho no Real Madrid depende muito do desempenho de Arda Güler, jogador por quem o treinador e sua comissão técnica nutrem grande admiração desde o primeiro treino.
Essa relação inicialmente cordial se transformou em um vínculo pessoal e profissional próximo, como confirmaram as fontes do jornal: "Mourinho está muito feliz com essa renovação. Ele quer continuar extraindo o melhor dele".