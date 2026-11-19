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A renovação de Arda Güler até 2032 não foi uma simples assinatura nos escritórios do Bernabéu, mas uma declaração de confiança de Mourinho em seu pupilo favorito, para quem traçou um plano especial que confirma que ele está prestes a viver a melhor temporada de sua vida.

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A renovação do contrato de Arda Güler com o Real Madrid até 2032 tem um grande valor simbólico para o clube, já que o jogador da seleção turca foi a principal contratação do departamento de captação de talentos liderado por Juni Calafat nos últimos anos, que superou o Barcelona, então comandado por Deco, na disputa por sua assinatura.

A medida chega no momento em que são dados os retoques finais na contratação de JJ Gabriel, outro talento no qual se pretende investir em Valdebebas. E, embora o processo nem sempre seja tão fácil quanto o esperado, a renovação de Güler chega na hora certa.

O jornal espanhol "Sport" publicou, com base em fontes próximas ao vestiário do Real Madrid: "Mourinho está convencido de que, se tudo correr bem, ele alcançará os melhores números de sua carreira nesta temporada".

Desde seu retorno ao clube, o treinador português fez de Güler seu pupilo fiel, um jogador em torno do qual se constrói uma rede de passes e que aprimora as bolas paradas, graças à sua forte presença com a bola, que beneficia o restante da equipe.

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A frase de Mbappé, "Obrigado a vocês, vou dormir melhor esta noite", após o anúncio da renovação, é uma boa prova de como a evolução do turco impacta o ecossistema do Real Madrid.

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Até agora nesta temporada, Güler marcou cinco gols e deu sete assistências em 19 jogos, divididos entre o Real Madrid, onde balançou as redes quatro vezes e deu seis assistências em 14 partidas, e a Turquia, onde contribuiu com um gol e uma assistência em cinco jogos.

Suas 12 participações diretas em gols o aproximam dos melhores números de sua carreira: seu recorde de gols é de nove, na temporada 2024/25, enquanto sua maior produção ofensiva veio na temporada 2025/26, com oito gols e 19 assistências somando clube e seleção.

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Para elevar ainda mais o nível do turco, o jornal garante que Mourinho elaborou um plano especial: ele deve continuar atuando pela ponta direita. A ideia é criar superioridade numérica no meio-campo e deixar o corredor livre para Valverde, que tem a capacidade física necessária para atacar os espaços por aquele lado.

Esse ajuste tático foi fundamental para a arrancada do Real Madrid durante a sequência de oito vitórias consecutivas entre as duas últimas pausas para datas FIFA.

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O jornal destacou: "Mourinho escolheu Güler para dar à equipe mais controle sobre seu ataque". O desempenho geral do time confirma essa decisão, já que a equipe apresenta estatísticas muito melhores com o turco em campo. O Real Madrid marcou 25 gols e sofreu apenas 4 nos 846 minutos disputados por Güler em LaLiga e na Champions League, contra 19 gols marcados e 13 sofridos nos 594 minutos sem ele, segundo dados do site "FBref".

A diferença está nos gols sofridos: a média caiu de 1,97 gol a cada 90 minutos sem o turco para 0,43 com ele em campo, uma redução de 78%.

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Mourinho também estuda a possibilidade de escalar Güler como camisa 8 em algumas partidas. O treinador português acredita que o turco não deveria atuar em posições tão recuadas, já que seu melhor rendimento aparece perto do gol adversário.

Ainda assim, pode ser necessário utilizá-lo nessa função contra equipes que se defendem com muitos jogadores, e essa escalação exigiria que ele comandasse o jogo de uma posição mais recuada.

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A temporada de Mourinho no Real Madrid depende muito do desempenho de Arda Güler, jogador por quem o treinador e sua comissão técnica nutrem grande admiração desde o primeiro treino.

Essa relação inicialmente cordial se transformou em um vínculo pessoal e profissional próximo, como confirmaram as fontes do jornal: "Mourinho está muito feliz com essa renovação. Ele quer continuar extraindo o melhor dele".