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Jose Mourinho TottenhamGetty

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Plano de emergência: Mourinho transforma contratação do Real Madrid em novo Rodri!

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"Special One" encontra seu armador

José Mourinho se vê diante de seu maior dilema desde o primeiro dia: a busca pelo meio-campista criativo que pediu repetidamente e que ainda não chegou, o que o obriga a encontrar a solução dentro do próprio elenco.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Rodri era a opção ideal e parecia próximo do Bernabéu, antes que o filho de Madri decidisse recusar o Real Madrid e preferir a transferência para o Barcelona, deixando Mourinho sem a peça pela qual ansiava para construir o jogo.

Após o fracasso na negociação por Rodri, a diretoria do clube informou ao treinador português que nenhuma nova contratação será realizada sem a saída de algum jogador, ressaltando que a equipe possui qualidade suficiente no meio-campo.

Diante dessa realidade, Mourinho começou, durante a pré-temporada, a testar o esquema 4-2-3-1 com dois volantes, onde uma das posições parece reservada a Tchouaméni ou Camavinga, depois de ter testado Valverde como volante de contenção diante do Schalke.

A segunda posição continua sendo o cerne do dilema, já que Mourinho busca um jogador capaz de construir as jogadas de trás.

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Apesar dos testes com Arda Güler, Bernardo Silva, vindo do Manchester City, desponta como o candidato mais cotado, após ter demonstrado nos amistosos sua capacidade de ligar a defesa ao ataque e de contribuir defensivamente.

O papel do português não se limitou apenas à função de volante, tendo aparecido também como ponta-direita e armador, o que faz dele, por sua grande versatilidade, a opção mais próxima de ocupar essa posição na estreia do campeonato diante do Espanyol, a menos que ocorra uma surpresa nos últimos dias da janela de transferências.

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