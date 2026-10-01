Plano claro: por que Mbappé viajou para Paris com a namorada apesar da lesão?

A comissão técnica do Real Madrid, comandada por José Mourinho, chegou a um acordo com seu astro Kylian Mbappé sobre o plano de recuperação, para que ele fique pronto a tempo de retornar antes do aguardado jogo contra o Barcelona.

Mbappé deixou a concentração da seleção francesa após sofrer uma lesão durante a primeira partida no período de pausa internacional, diante da Turquia, no exato momento em que comemorava seu gol.

O atacante francês sentiu dores evidentes no joelho esquerdo e levou rapidamente a mão até ele, antes de tentar seguir em campo, mas não conseguiu continuar e pediu para ser substituído.

Segundo relataram os veículos de imprensa, a decisão de Mbappé de deixar o campo naquele momento talvez o tenha poupado de uma lesão mais grave, já que o Real Madrid acredita que, se ele tivesse continuado a jogar apesar da dor, seria provável que a lesão se agravasse de forma significativa e talvez exigisse uma intervenção cirúrgica, o que resultaria em um período de ausência muito mais longo.

No entanto, os exames médicos aos quais o jogador foi submetido na capital espanhola trouxeram um resultado relativamente tranquilizador.

O Real Madrid anunciou que Mbappé sofre de uma "hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo", com a estimativa de ausência girando em torno de duas semanas.

O Real Madrid não quer arriscar

Segundo publicou o jornal "AS", é provável que Mbappé não atue diante do Villarreal no dia 10 de outubro deste mês, mesmo que se recupere dentro do prazo previsto, como medida de precaução por parte do clube, especialmente porque um compromisso ainda mais importante aguarda a equipe pouco tempo depois: o Clássico contra o Barcelona no dia 25 de outubro, no estádio Camp Nou.

No momento, o Real Madrid não vê necessidade de apressar o retorno de seu atacante francês, já que a prioridade é recuperar plenamente sua condição física e evitar qualquer recaída que possa afetar sua participação no confronto contra o Barcelona.

Folga com a aprovação de Mourinho

Mbappé passa atualmente algum tempo em Paris na companhia de sua parceira e de amigos, em uma viagem feita com a aprovação de José Mourinho e de sua comissão técnica, além do departamento médico do Real Madrid.

Os departamentos envolvidos no clube entendem que a lesão de Mbappé, no momento, requer apenas repouso ativo, e que sua presença na cidade esportiva do Real Madrid, em Valdebebas, não lhe daria qualquer vantagem adicional no processo de recuperação.

As palavras "acordado" e "coordenado" se repetem ao se falar da forma como o Real Madrid conduz a fase de recuperação de Mbappé, numa indicação de que todas as etapas acontecem em coordenação entre o jogador e os departamentos técnico e médico.

Mbappé também não participou dos treinos do Real Madrid realizados em Valdebebas na quinta-feira, devendo começar a intensificar o trabalho ao longo da próxima semana, mas sem estabelecer uma meta específica de alcançar o confronto contra o Villarreal.

Resposta a um relato do El Chiringuito

As informações do jornal "AS" vêm em resposta ao que mencionou o programa "El Chiringuito" nesta quinta-feira a respeito de Mbappé.

O famoso programa espanhol revelou: "Mbappé não compareceu ao centro de treinamento de Valdebebas nos últimos dois dias, apesar de sua lesão e da necessidade de tratamento".

Um dos convidados explicou: "A situação é confusa. Ele chega lesionado da França, mas não recebe o tratamento na cidade em que joga".

O programa afirmou, sustentando sua posição com trechos de vídeo e fotos, que o atacante lesionado está em Paris, onde foi visto na companhia de sua namorada Ester Expósito.

Esse comportamento provocou grande polêmica na Espanha. Mas não é a primeira vez, já que anteriormente sua viagem à Sardenha durante sua lesão na temporada passada havia causado estranheza semelhante.

Resta ver se o atacante obteve a aprovação de seu clube e do departamento médico, o que é provável que tenha acontecido. De qualquer forma, isso dá um forte pretexto para quem o acusa de simular a lesão.