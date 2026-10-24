Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, previu o resultado do aguardado clássico entre o time catalão e o Real Madrid, neste domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Piqué afirmou, durante entrevista em vídeo com o ex-astro do México, Miguel Layún, que acredita que o Barcelona vai decidir o confronto a seu favor, relembrando uma pesada derrota sofrida pelo Real Madrid durante a primeira passagem do treinador José Mourinho.

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O ex-astro da Espanha declarou: "Na última vez que Mourinho veio ao Camp Nou, seu time levou 5 gols. Acho que o Barcelona vai vencer por 4 a 1".

O Real Madrid havia perdido para o Barcelona por 5 a 0, em 29 de novembro de 2010, no primeiro clássico disputado por Mourinho como treinador do time merengue, em partida realizada pelo Campeonato Espanhol no estádio Camp Nou.

Na mesma entrevista, Piqué declarou: "O Barcelona é atualmente o melhor time do mundo, com grande vantagem sobre o segundo melhor. E isso não significa necessariamente que eles vão vencer. Eles marcam a uma média de 4 gols por partida em LaLiga".

O time catalão ocupa a liderança da tabela do Campeonato Espanhol, com 27 pontos (aproveitamento perfeito em 9 rodadas), enquanto o Real Madrid aparece a 6 pontos de distância, na terceira colocação, após sofrer duas derrotas para o Real Betis (1 a 0) e o Atlético de Madrid (2 a 1).



