Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, fez comparações entre alguns dos astros do time catalão e do Real Madrid, antes do aguardado confronto do Clássico amanhã, domingo, válido pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Durante uma entrevista em vídeo com o ex-craque mexicano Miguel Layún, Piqué abordou a comparação entre os jogadores dos dois polos de La Liga e escolheu o inglês Anthony Gordon, ponta do Barcelona, em detrimento de Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, do ponto de vista do trabalho coletivo, explicando: "Como jogador coletivo, ele (Gordon) é alguém que eu gostaria de ter no meu time. Agora, se você está falando de qualidade individual, eu escolheria Mbappé".

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E acrescentou, sobre a comparação entre Eric García (Barcelona) e Denzel Dumfries (Real): "Eric García é melhor que Dumfries, mesmo lesionado; caso contrário, eu escolheria Koundé".

Quando lhe pediram para escolher entre Rodri (Barcelona) e Aurélien Tchouaméni (Real), Piqué disse, rindo: "Está bem, vou ser objetivo desta vez: Rodri".

Já a comparação que ele não decidiu foi entre Lamine Yamal (Barcelona) e Jude Bellingham (Real), ao dizer: "São dois jogadores diferentes, e acho que não deveriam ser comparados de forma alguma".

Durante a mesma entrevista, Piqué previu a vitória do Blaugrana sobre o Merengue por 4 a 1, considerando que o time catalão é o melhor do mundo atualmente, com uma grande vantagem sobre o concorrente mais próximo.

O time catalão ocupa a liderança da tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 27 pontos (aproveitamento perfeito em 9 rodadas), enquanto o Real aparece a 6 pontos de distância, na terceira colocação, depois de sofrer duas derrotas para o Real Betis (1 a 0) e o Atlético de Madrid (2 a 1).



