Piqué entra no mundo secreto de Haaland

O ex-astro do futebol espanhol Gerard Piqué tornou-se acionista estratégico de um dos clubes da «Liga Mundial de Xadrez», juntando-se a uma lista crescente de atletas — entre eles o norueguês Erling Haaland — que estão apostando no investimento em um esporte que vive rápido crescimento e se transforma gradualmente em um produto de entretenimento e comercial de alcance global.

Piqué, campeão da Copa do Mundo de 2010 com a seleção da Espanha e fundador da empresa esportiva e de mídia «Kosmos», anunciou sua entrada na lista de acionistas do clube «Fyers American Gambits», durante uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira na cidade indiana de Bengaluru.

O ex-jogador do Barcelona afirmou, em comunicado reproduzido pelo jornal «Asharq Al-Awsat»: «O xadrez sempre despertou meu interesse graças à sua profundidade, ao seu apelo universal e à enorme força mental que exige».

O investimento de Piqué faz parte de esforços cada vez maiores para transformar o xadrez de um jogo tradicional em um produto esportivo global, por meio de torneios internacionais, conteúdo digital, contratos de patrocínio e plataformas de transmissão ao vivo. O clube «American Gambits» conta entre seus acionistas também o ex-jogador de críquete indiano Ravichandran Ashwin.

Haaland investiu antes de Piqué

O atacante norueguês Erling Haaland foi um dos atletas de maior destaque a entrar no ramo do investimento em xadrez, depois de se juntar ao projeto com o apoio do investidor norueguês Morten Borge.

Borge afirmou: «Há muitas semelhanças interessantes. Embora Erling pareça um monstro em campo, o futebol de altíssimo nível também tem a ver com preparação, estratégia, timing e a compreensão dos momentos decisivos. E, sob esse aspecto, há semelhanças com o xadrez».

Borge explicou que Haaland foi atraído pelo foco do xadrez no pensamento estratégico e na disciplina mental, dois elementos fundamentais para manter o desempenho sob pressão.

A inclinação de Piqué e Haaland em direção ao xadrez reflete um fenômeno mais amplo no mundo do esporte, em que um número crescente de atletas recorre ao jogo como forma de reforçar a concentração e desenvolver habilidades de tomada de decisão.

Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City, já citou o xadrez e a estratégia em diversas ocasiões ao falar sobre futebol.

Vários astros de diferentes modalidades também falaram publicamente sobre sua relação com o xadrez e o uso do jogo como ferramenta para desenvolver as capacidades mentais, entre eles o ex-astro do Liverpool Mohamed Salah, além dos tenistas Boris Becker e Novak Djokovic.

Grandes ambições comerciais

Por outro lado, os investidores enxergam oportunidades comerciais crescentes no xadrez, especialmente diante das tentativas da «Liga Mundial de Xadrez» — apoiada pela empresa de tecnologia indiana «Tech Mahindra» e pela Federação Internacional de Xadrez — de ampliar a base de torcedores do jogo por meio da adoção de formatos mais curtos e mais adequados à transmissão televisiva e às plataformas digitais.

Borge considera que o xadrez segue o mesmo caminho trilhado por outras modalidades especializadas que conseguiram ultrapassar seu público tradicional e alcançar uma base de torcedores mais ampla.

Ele disse: «Quando é possível comercializar um esporte de alcance limitado, como os dardos, e considerando que cerca de um bilhão de pessoas em todo o mundo jogam xadrez, a oportunidade fica evidente».

O clube «American Gambits» deverá disputar a quarta edição da «Liga Mundial de Xadrez», que a cidade indiana de Bengaluru sediará no próximo mês.