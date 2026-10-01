Piers Morgan: declarações de Jesus sobre Cristiano Ronaldo são "besteira"

O jornalista britânico Piers Morgan, conhecido por sua forte relação com Cristiano Ronaldo, reagiu à crise que abalou a concentração da seleção portuguesa, depois que o capitão da equipe deixou o campo de treinamento do "Brasil Europa", na Dinamarca, na última quarta-feira.

Morgan publicou em suas contas nas redes sociais um comentário breve sobre as declarações de Jorge Jesus, técnico de Portugal, durante a coletiva de imprensa que antecedeu o duelo contra a Dinamarca, na qual ele afirmou não haver qualquer problema com Ronaldo.

Morgan escreveu: "Besteira".

O jornalista britânico não parou por aí, pois também comentou uma reportagem publicada pelo jornal "The Times", que afirmava que Ronaldo deixou a concentração da seleção portuguesa depois de lhe terem dito que as necessidades da equipe eram mais importantes do que o seu interesse pessoal, isso após conversas de emergência para resolver o desentendimento entre ele e o técnico Jorge Jesus.

Morgan respondeu à reportagem dizendo: "Não foi esse o motivo da sua saída, como ficará claro assim que ele falar sobre o assunto".

Adeus definitivo à seleção portuguesa?

Em um desdobramento ainda mais grave, o jornal "A Bola" afirmou que Ronaldo já tomou uma decisão definitiva de não voltar à seleção portuguesa, e que a decisão é irreversível.

Segundo o jornal, o duelo contra o País de Gales no estádio de Alvalade foi a última partida que Ronaldo disputou com a camisa de Portugal, encerrando assim sua trajetória internacional após longos anos de conquistas e recordes.

Ronaldo havia confirmado na noite de quarta-feira sua saída da concentração da seleção portuguesa, a um dia da partida, após uma conversa que teve com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

O atacante do Al-Nassr escreveu em suas contas oficiais: "Após a coletiva de imprensa do técnico, e depois de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar a concentração da seleção nacional".

E acrescentou: "No momento certo, direi a verdade a todos os portugueses sobre os motivos que me levaram a deixar a seleção, à qual sempre me dediquei".

Ronaldo encerrou sua mensagem dizendo: "Agora é hora de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de seleção, sem exceção".