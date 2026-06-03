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Pierre van HooijdonkNOS
Siep Engelen

Traduzido por

Pierre van Hooijdonk destaca o grande destaque da partida entre Holanda e Argélia: “Ele é o melhor jogador”

Holanda x Argélia
Holanda
Argélia
Amistosos
T. Reijnders

Pierre van Hooijdonk está impressionado com o primeiro tempo de Tijjani Reijnders na partida entre Holanda e Argélia, segundo declarou à NOS. Embora não tenha havido gols antes do intervalo, Reijnders criou várias situações de perigo. 

“Reijnders é, sem dúvida, o melhor jogador do time holandês”, começa Van Hooijdonk enquanto são exibidas imagens do primeiro tempo contra a Argélia. Segundo ele, isso tem tudo a ver com a profundidade de Donyell Malen e Crysencio Summerville. 

“Ele realmente se beneficia dos jogadores à sua frente que avançam em profundidade (Malen e Summerville, red.). Isso dá a você opções extras. Esse passe em profundidade não é nada difícil para Reijnders, e por isso Malen fica quase cara a cara com o goleiro.” 

“Jogadores com profundidade à sua frente são ótimos. Quando você é um meio-campista criativo, é muito bom poder receber a bola constantemente atrás da última linha.” 

Em seguida, Van Hooijdonk compara isso com Memphis Depay como atacante. “Com o Memphis, isso ainda acontecia nos primeiros anos, mas agora ele recebe a bola com frequência. Isso também faz sentido, mas agora dá para ver o quanto isso pode ser perigoso quando se tem essa profundidade.”

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