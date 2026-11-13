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O Real Madrid não esperou a abertura da janela de transferências de verão para começar a se movimentar e já iniciou o desenho do seu projeto para o futuro, ao fechar uma contratação que se prepara para vestir a camisa branca no verão de 2027, em paralelo a outras movimentações de caráter especial nos bastidores do clube merengue, relacionadas a promessas eleitorais feitas por Florentino Pérez à sua torcida.

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De acordo com o que publicou o site "Foot Mercato" francês, citando o jornal espanhol "Marca", o Real Madrid chegou a um acordo definitivo para a contratação de Latif Isman, o jovem meio-campista ganês do Logroñés, que será a primeira contratação do clube merengue em preparação para o verão de 2027.

O jogador de 20 anos foi acompanhado de perto pelos olheiros e pela direção esportiva do Real Madrid ao longo de vários meses, antes de as negociações se intensificarem nas últimas semanas, chegando a um acordo que encerrou a disputa com diversos clubes que haviam demonstrado interesse em contar com seus serviços.

Isman deve chegar à capital espanhola no verão de 2027, começando sua trajetória no Real Madrid Castilla, em um passo que visa dar a ele a oportunidade de se desenvolver e adquirir experiência dentro do sistema do clube, antes de se pensar em sua promoção ao time principal no futuro.

O meio-campista ganês nasceu em 1º de novembro de 2006 e iniciou sua jornada futebolística na academia do SD Logroñés, antes de progredir em suas categorias e chegar ao time principal, pelo qual conseguiu chamar a atenção graças às suas qualidades técnicas e à sua capacidade de desempenhar funções variadas no meio-campo.

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Na atual temporada, Isman se impôs gradualmente nos planos de seu técnico Unai Mendia, após ter participado de 10 partidas no campeonato, sendo 8 delas como titular, somando 619 minutos, e conseguiu dar uma assistência.

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A direção do Real Madrid considera que o jogador possui atributos técnicos e físicos que o tornam capaz de agregar ao meio-campo, especialmente diante da busca constante do clube por jovens talentos que possam ser desenvolvidos e aproveitados a longo prazo, de acordo com a filosofia de contratar elementos promissores antes de atingirem o auge de seu valor de mercado.

Apesar de ter definido seu futuro com o clube espanhol, Isman coloca diante de si um objetivo claro durante o período restante de sua atual experiência, que consiste em ajudar o Logroñés a conquistar o acesso à segunda divisão, antes de encarar seu novo desafio dentro dos muros do Real Madrid.

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Essa movimentação acontece em um momento em que o time merengue segue na disputa pelo título do Campeonato Espanhol, ocupando a segunda posição com 30 pontos, três atrás do líder Barcelona, após 12 rodadas da competição.

Pérez cumpre sua promessa de campanha

Em outro contexto, o Real Madrid começou a executar uma das mais importantes promessas feitas por seu presidente Florentino Pérez durante sua campanha eleitoral, após iniciar o contato com os sócios do clube para organizar a entrega de uma camisa comemorativa exclusiva e gratuita, em um gesto que visa fortalecer a relação entre a direção e a base de sócios.

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Pérez havia se comprometido, antes de sua reeleição como presidente do clube em junho de 2026, a conceder a cada sócio uma camisa oficial especial anualmente, sem distinção de idade, uma promessa que o clube começou a transformar em realidade ao notificar seus sócios sobre o mecanismo de obtenção do brinde.

A camisa terá o nome "La Socia" e não estará disponível para venda ao público, sendo sua obtenção restrita aos sócios registrados no clube, com um emblema distinto designado para a identidade desse grupo. Além disso, cada temporada verá o lançamento de um novo design, tornando a camisa um brinde anual exclusivo.

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O Real Madrid enviou uma notificação oficial a seus sócios explicando os passos para solicitar a camisa, por meio da qual eles poderão acessar o escritório eletrônico de serviço aos sócios até 30 de dezembro de 2026, escolhendo a faixa etária, seja para adultos ou crianças, além de definir o tamanho desejado, conforme o estoque disponível.

O clube destacou a necessidade de completar os dados solicitados, alertando que a não definição da faixa etária e do tamanho significará o envio de uma camisa de acordo com o estoque disponível, sem garantia de atender à escolha pessoal do sócio. Também convocou seus sócios a atualizar seus dados, incluindo o endereço completo, o número de telefone e o e-mail, para garantir que o brinde chegue corretamente.

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É importante distinguir essa camisa exclusiva da camisa dos 125 anos da fundação do Real Madrid, pois trata-se de dois designs diferentes: o primeiro destinado aos sócios do clube, dentro da promessa eleitoral de Pérez, enquanto a empresa "Adidas" fica responsável pelo design da camisa referente à celebração do aniversário de fundação do clube merengue.

Segundo os vazamentos, a camisa dos 125 anos deve ser colocada à venda no início de 2027, antes da data oficial da fundação do Real Madrid, em 6 de março do mesmo ano, para que o clube tenha, assim, uma celebração excepcional que reúne sua rica história e seus planos futuros.