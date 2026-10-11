Alejandro Baldé chegou a um beco sem saída no Barcelona, depois de ter ficado preso ao banco de reservas diante do Getafe, em mais um indício da perda de prestígio dentro da equipe e da dificuldade de conseguir uma oportunidade para atuar sob o comando do técnico Hansi Flick.

Segundo o jornal espanhol "AS", o confronto com o Getafe era a oportunidade ideal para Baldé recolocar as suas cartas na mesa, caso houvesse alguma possibilidade de melhorar a sua situação, sobretudo porque Flick escalou praticamente todos os jogadores que não se juntaram às suas seleções durante a data Fifa. Joan García e Eric, que voltou do estádio de Wembley sem ter entrado em campo, além de Gerard Martín, Gavi e Gabriel Jesus, começaram a partida entre os titulares.

E, apesar de Xavi Espart ter se juntado à seleção espanhola sub-21, o jogador formado na academia do clube também começou a partida como titular.

Já Baldé não jogou um único minuto diante do Getafe, depois de passar todo o verão em uma situação instável, quando Flick o advertiu de que o seu lugar dentro da equipe havia mudado e que ele poderia se ver sem minutos em campo. O treinador alemão chegou até a deixá-lo fora da lista para o jogo contra o Elche, para lhe dar a chance de repensar a sua situação.

Baldé acabou decidindo permanecer no Barcelona, talvez na esperança de que as circunstâncias mudassem, mas isso não aconteceu: ele atuou apenas por 12 minutos protocolares em uma partida já decidida diante do Racing, e está muito distante de Xavi Espart e João Cancelo na ordem das alternativas disponíveis para a lateral esquerda.

Com a aproximação da janela de transferências de inverno, Baldé terá de tomar uma decisão sobre o seu futuro, especialmente porque não conseguiu resolver as coisas de forma adequada com o seu agente, Jorge Mendes, no verão passado.

E não parece que o futuro de Baldé será no Barcelona nas atuais circunstâncias, embora tenha apresentado níveis bastante expressivos nas temporadas 2022-2023, quando deu 7 assistências sob o comando de Xavi, e 2024-2025, na qual distribuiu 10 passes decisivos sob o comando de Flick.

E a permanência do treinador alemão no cargo pode aumentar a dificuldade da situação de Baldé, sobretudo porque o jogador registrou na temporada passada 7 passes decisivos menos em comparação com a temporada anterior.



