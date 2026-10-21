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O Milan sofreu duas baixas por lesão às vésperas do confronto decisivo com o Bournemouth pela Liga Europa, na quinta-feira. O time terá de disputar o duelo europeu sem duas de suas principais opções de ataque, após uma manhã desastrosa no centro de treinamento do clube.

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Problema na panturrilha tira astro português de ação

A principal preocupação dos gigantes italianos é o atacante da seleção portuguesa Goncalo Ramos, que está praticamente descartado para o próximo jogo contra o Bournemouth. Segundo a Sky Sport Italia, o ex-atacante do Paris Saint-Germain sofreu uma sobrecarga muscular na panturrilha durante um treino em Milanello, comprometendo os planos táticos de Ruben Amorim poucas horas antes do início da partida.

A equipe médica deve realizar uma série de exames detalhados na quinta-feira para avaliar a extensão do dano muscular. Os exames serão fundamentais para determinar por quanto tempo o atacante ficará indisponível, enquanto o Milan acompanha com preocupação a condição física do jogador, contratado no verão por 74 milhões de euros mais bônus. Nesta temporada, ele marcou três gols em nove partidas por todas as competições, incluindo um contra o Salzburg na Liga Europa.

Chukwueze pode enfrentar longo período de afastamento

Para aumentar a frustração dos torcedores do San Siro, Samuel Chukwueze também foi retirado da lista de relacionados para enfrentar o Bournemouth após sofrer uma lesão no quadril. Enquanto a situação de Ramos ainda depende de novos exames, a perspectiva para Chukwueze parece consideravelmente mais preocupante, à medida que o clube avalia sua condição.

As primeiras indicações apontam que o ex-jogador do Villarreal pode ficar afastado por um longo período, com o receio de que sejam vários meses. Seria um revés frustrante para o nigeriano, que disputou oito partidas pelo Milan em todas as competições nesta temporada, sem marcar gols, mas com duas assistências.

Getty Images

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Camarda ganha oportunidade em competição europeia

Com Ramos indisponível para comandar o ataque, o jovem Francesco Camarda tem a chance de voltar aos holofotes. A expectativa é que o promissor italiano seja escalado como referência ofensiva, naquela que seria sua segunda partida consecutiva como titular na competição continental nesta temporada.

Próximas partidas BOU Liga Europa 15:00 MIL Assistir

O atacante de 18 anos é apontado como uma grande promessa do clube, e essa inesperada crise de lesões acelerou sua integração ao time principal. A situação oferece uma grande oportunidade ao jovem, que fez três partidas pelo Milan em todas as competições nesta temporada, somando 68 minutos em campo e ainda sem participação em gols.

Inícios distintos de Milan e Bournemouth na Europa

O Milan estreou na Liga Europa com uma decepcionante derrota por 2 a 0 em casa para o Benfica, mas reagiu em grande estilo na segunda rodada, com uma convincente vitória por 4 a 0 fora de casa sobre o Salzburg. O próximo adversário do Milan é o Bournemouth, que pode estar enfrentando dificuldades nas competições nacionais, mas segue invicto na Europa após vencer a Real Sociedad por 2 a 1 fora de casa e, depois, superar o Sturm Graz por 3 a 0 em casa.