Compartilhar Siga GOAL no Google

O holandês Donyell Malen entrou pela porta da frente na história da Roma depois de uma atuação goleadora excepcional contra o Parma. O desempenho o levou a igualar uma marca que resistia havia 66 anos e o colocou em disputa direta com os principais artilheiros do continente europeu em 2026, à frente de nomes do porte de Harry Kane e Kylian Mbappé.

Publicidade

Malen marcou quatro gols na goleada da Roma por 5 a 1 sobre o Parma, pelo Campeonato Italiano, neste sábado , chegou a 26 gols na competição no ano e, com isso, igualou um feito histórico que remonta a 1960.

Segundo levantamento da Opta, Malen se tornou o segundo jogador da história da Roma a marcar mais de 25 gols no Campeonato Italiano em um único ano civil. Antes dele, apenas Pedro Manfredini havia conseguido a façanha, com 26 gols em 1960.

Agora, o atacante holandês precisa de apenas mais um gol para superar a marca histórica e se isolar como o jogador da Roma com mais gols no Campeonato Italiano em um único ano civil, faltando seis semanas para o fim de 2026.

Leia também: Mbappé e Bellingham, o código ofensivo que faz a diferença no Real Madrid

Publicidade Publicidade

A importância dos números de Malen não se limita aos registros do clube italiano. O atacante da Roma conseguiu superar em gols vários dos principais astros da Europa neste ano, de acordo com um levantamento que considera apenas os gols marcados nas ligas nacionais.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

De acordo com os números publicados pelo "TuttoMercatoWeb", Harry Kane, atacante do Bayern de Munique e vencedor da Bola de Ouro, marcou 21 gols no Campeonato Alemão em 2026, mesmo número de Raphinha, astro do Barcelona, em LaLiga. Já Kylian Mbappé parou nos 19 gols pelo Real Madrid na mesma competição.

Leia também: Companheiros de Yamal na mira da polêmica: uma divisão incomum no Barcelona

Publicidade

Os números de Malen são resultado da boa fase contínua desde sua chegada à Roma, vindo do Aston Villa. Ele marcou 14 gols na segunda metade da temporada passada e manteve a alta média de gols na atual, com 12 gols em 11 partidas.

Essa marca o coloca na liderança da artilharia do Campeonato Italiano nesta temporada, três gols à frente de Gustavo Varela, atacante do Monza, segundo o relatório, e confirma o atacante holandês entre os principais goleadores da competição.

Publicidade

Malen deve completar 28 anos em janeiro, depois de encontrar estabilidade como centroavante, função na qual não conseguiu apresentar seu melhor nível durante a passagem pela Inglaterra. Diante do bom momento, a Roma negocia com o jogador um novo contrato, embora o vínculo atual com o clube vá até 2030.

Leia também: O fantasma de Benzema está de volta: Mbappé lidera lista constrangedora