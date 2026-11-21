Malen marcou quatro gols na goleada da Roma por 5 a 1 sobre o Parma, pelo Campeonato Italiano, neste sábado, chegou a 26 gols na competição no ano e, com isso, igualou um feito histórico que remonta a 1960.
Segundo levantamento da Opta, Malen se tornou o segundo jogador da história da Roma a marcar mais de 25 gols no Campeonato Italiano em um único ano civil. Antes dele, apenas Pedro Manfredini havia conseguido a façanha, com 26 gols em 1960.
Agora, o atacante holandês precisa de apenas mais um gol para superar a marca histórica e se isolar como o jogador da Roma com mais gols no Campeonato Italiano em um único ano civil, faltando seis semanas para o fim de 2026.
Leia também: Mbappé e Bellingham, o código ofensivo que faz a diferença no Real Madrid
A importância dos números de Malen não se limita aos registros do clube italiano. O atacante da Roma conseguiu superar em gols vários dos principais astros da Europa neste ano, de acordo com um levantamento que considera apenas os gols marcados nas ligas nacionais.
Tópicos relacionados
De acordo com os números publicados pelo "TuttoMercatoWeb", Harry Kane, atacante do Bayern de Munique e vencedor da Bola de Ouro, marcou 21 gols no Campeonato Alemão em 2026, mesmo número de Raphinha, astro do Barcelona, em LaLiga. Já Kylian Mbappé parou nos 19 gols pelo Real Madrid na mesma competição.
Leia também: Companheiros de Yamal na mira da polêmica: uma divisão incomum no Barcelona
Os números de Malen são resultado da boa fase contínua desde sua chegada à Roma, vindo do Aston Villa. Ele marcou 14 gols na segunda metade da temporada passada e manteve a alta média de gols na atual, com 12 gols em 11 partidas.
Essa marca o coloca na liderança da artilharia do Campeonato Italiano nesta temporada, três gols à frente de Gustavo Varela, atacante do Monza, segundo o relatório, e confirma o atacante holandês entre os principais goleadores da competição.
Malen deve completar 28 anos em janeiro, depois de encontrar estabilidade como centroavante, função na qual não conseguiu apresentar seu melhor nível durante a passagem pela Inglaterra. Diante do bom momento, a Roma negocia com o jogador um novo contrato, embora o vínculo atual com o clube vá até 2030.
Leia também: O fantasma de Benzema está de volta: Mbappé lidera lista constrangedora