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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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"Permissividade e conversas": especialista catalão avalia a arbitragem do jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid

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O Barcelona conquistou uma vitória preciosa sobre o anfitrião Atlético de Madrid por 2 a 1, no confronto decisivo da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, depois de reverter a desvantagem com um gol marcado por Giuliano Simeone aos dez minutos, transformando-a em triunfo graças aos dois gols de Fermín López, que empatou antes do fim do primeiro tempo e depois marcou o gol da vitória aos 66 minutos, com um passe de Lamine Yamal.

Após o emocionante duelo no estádio Metropolitano, o árbitro Alberola Rojas recebeu elogios do especialista em arbitragem espanhol Parienza Montero, ex-árbitro internacional, que avaliou seu desempenho no jornal catalão "Mundo Deportivo".

Montero, cujo artigo foi intitulado "Uma atuação de arbitragem tranquila de Alberola Rojas", considerou que o árbitro apresentou uma partida equilibrada e soube lidar bem com os atritos e as reclamações, elogiando sua aplicação da regra da vantagem.

Apesar do calor do confronto e da quantidade de choques entre os jogadores das duas equipes, o especialista catalão entendeu que o árbitro conseguiu manter o controle da partida sem recorrer ao excesso de punições.

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E eis o texto do artigo:
"Em uma partida marcada pela força e pela emoção, o árbitro Alberola Rojas se posicionou bem durante todo o duelo e marcou as faltas de acordo com um critério correto, além de ter conseguido dar fluidez à partida graças à sua aplicação correta da regra da vantagem.

O árbitro demonstrou confiança na tomada de decisões e soube lidar com sabedoria com os choques e atritos que a partida presenciou.

E, mantendo o controle do duelo e apoiando-se em uma arbitragem preventiva, fez questão de entrar em diálogos contínuos com os jogadores e treinadores, mostrou-se tolerante com eles e não puniu suas reclamações.

Mostrou cartões amarelos para Baena, por derrubar Lamine Yamal e interromper um ataque promissor, Bernal, por puxar Cardoso, Llorente, por derrubar Ademi, e Pubill, por puxar Pedri.

Já a tecnologia de vídeo, comandada por Iglesias Villanueva, não precisou intervir em lances polêmicos e, por isso, não chamou a atenção durante toda a partida.

Conclusão: Alberola Rojas saiu bem da partida, depois de apresentar uma atuação de arbitragem muito tranquila e equilibrada.

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