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O Liverpool entrou em cena para tentar levar um jogador de destaque que o Barcelona busca contratar com afinco nos próximos tempos.

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O Barcelona tem um novo concorrente na corrida pela contratação de Arthur Dias, jovem zagueiro que desperta o interesse da diretoria esportiva do clube.

O Liverpool entrou nas negociações, o que pode complicar um negócio que já estava na mira de outros grandes clubes europeus.

Segundo a revista "Sports Illustrated", o clube inglês entrou na disputa pelo zagueiro de 19 anos do Athletico Paranaense.

De acordo com as informações, o Liverpool enviou olheiros para acompanhar o desempenho do jogador e avaliar a possibilidade de contratá-lo nas próximas janelas de transferências.

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O interesse do Barcelona em Arthur Dias não é novidade. A diretoria esportiva, comandada por Deco, acompanha a evolução do brasileiro há algum tempo, já que ele é considerado um dos zagueiros mais promissores do país. Suas características (a pouca idade, o fato de ser canhoto e a capacidade de construir o jogo desde a defesa) se encaixam perfeitamente no perfil que o Barcelona procura para reforçar o setor defensivo.

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No entanto, a forte concorrência pode encarecer o negócio. O Tottenham tentou contratá-lo no verão passado com uma proposta de quase 20 milhões de euros, mas o Athletico Paranaense recusou.

O clube brasileiro não sofre nenhuma pressão para vender, e as informações mais recentes indicam que o valor pedido atualmente gira em torno de 30 milhões de euros.

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Outros clubes pressionam o Barcelona

E não é só o Liverpool: além do Tottenham, outros clubes, como Bayer Leverkusen e Leipzig, também acompanham Arthur Dias, que tem contrato com o Athletico Paranaense até dezembro de 2028.

O jovem zagueiro, que já disputou mais de 50 partidas pelo time principal do clube brasileiro, tornou-se um dos talentos mais cobiçados de sua geração.

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Apesar de o interesse do Barcelona continuar, a entrada do Liverpool na briga complica ainda mais o negócio, que pode se transformar em uma acirrada disputa europeia pelo jogador.

Até o momento, não há indícios de que o Liverpool tenha feito uma proposta oficial. Mas o que parece claro é que o Barcelona terá de agir rápido se quiser impedir que outro grande clube europeu leve Arthur Dias.

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Características de destaque

Arthur Dias tem grande capacidade física, com 1,88 m de altura, e se destaca pela técnica apurada. É canhoto, mas apresenta um nível que o torna quase ambidestro, além de transmitir segurança no passe, tanto nos curtos quanto nas bolas longas.

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Ele também se destaca pela velocidade e pela capacidade de cobertura, e atua sem problemas como zagueiro pelos dois lados. Graças à sua qualidade e personalidade em campo, reúne, sem dúvida, os atributos que combinam com o Barcelona.

O monitoramento de Dias pelo Barcelona faz parte da estratégia de Deco de buscar com antecedência jovens talentos em diferentes mercados, com o objetivo de reforçar a equipe com peças para o futuro antes que seu valor de mercado dispare, enquanto o clube segue avaliando as necessidades do setor defensivo entre a próxima janela de transferências de inverno e o próximo verão.