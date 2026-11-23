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Rafael Nadal sentou-se pela primeira vez à mesa da presidência do Real Madrid, imediatamente à direita de Florentino Pérez, numa cena que, para muitos, pareceu o anúncio não oficial do próximo presidente do clube merengue.

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Isso aconteceu durante a assembleia anual realizada pelo clube nesta semana, na qual foram aprovadas as contas da temporada passada, o orçamento da temporada atual e as taxas de sócio para o próximo ano. Após a assembleia ordinária, foi realizada uma assembleia extraordinária, em que se aprovou a nomeação da lenda do tênis espanhol como membro da diretoria do clube.

Pérez não esperou a ratificação final: pediu aos sócios compromissários que permitissem a Nadal juntar-se à presidência e assumir seu cargo na diretoria, num gesto recebido com grande entusiasmo no salão.

Ao apresentar Nadal, Pérez declarou: "Rafa é uma pessoa que conquistou o respeito e o carinho de milhões graças à sua personalidade, ao seu comportamento dentro e fora da quadra e ao seu compromisso firme com os valores que engrandecem o esporte".

Muitos dos presentes consideraram que colocá-lo à direita do presidente não foi mero protocolo, mas uma mensagem clara de que ele está sendo preparado para sucedê-lo um dia.

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As raízes dessa hipótese estão no status especial de Nadal na Espanha. Ele não é apenas um campeão de tênis com 22 títulos de Grand Slam, mas um símbolo esportivo que desfruta de uma rara unanimidade, conhecido por seu declarado madridismo desde a infância.

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Além disso, a entrada na diretoria lhe dá a oportunidade de conhecer por dentro a forma como é administrado um dos maiores clubes do mundo, das questões financeiras aos direitos de transmissão de TV e à expansão comercial.

Mas esse cenário cor-de-rosa está cercado de grandes dúvidas. O jornalista espanhol Antón Meana levantou, no programa "Carrusel Deportivo", da rádio Cadena SER, duas perguntas decisivas: Nadal está realmente preparado para presidir o Real Madrid, com toda a pressão e todas as decisões que o cargo implica? E será um presidente com plenos poderes, como Pérez, que assume o comando e toma todas as decisões, ou apenas uma fachada diante da torcida, enquanto um diretor executivo administra o clube nos bastidores?

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Meana citou a experiência de Iker Casillas, que aspirou à presidência da Federação Espanhola de Futebol sem estar pronto para o cargo, e ressaltou que presidir o Real Madrid é extremamente difícil.

"Ser embaixador é uma coisa, ser membro da diretoria é outra, mas presidir o Real Madrid é algo completamente diferente. O evento de ontem pareceu uma apresentação oficial do próximo presidente, mas não acho que seja tão simples assim", afirmou.

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Por outro lado, o jornalista espanhol Jesús Gallego comentou, em participação no programa, que Nadal tem tempo de sobra para ganhar experiência e que sua chegada à presidência não acontecerá nem no mês que vem nem no ano que vem.

Ele acrescentou que, quando assumir o cargo, terá ao seu lado um ou dois CEOs e aprenderá então como as contratações são fechadas, como se negocia com os empresários dos jogadores e qual é a natureza do conflito com a LaLiga, presidida por Javier Tebas.

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No entanto, a maior dúvida, segundo Gallego, diz respeito à capacidade de Nadal de tomar decisões duras. Pérez tem poder executivo absoluto e às vezes decide sem a aprovação dos seus subordinados; a escolha de José Mourinho como treinador foi uma decisão pessoal e inegociável dele.

Gallego acredita que Nadal não conseguirá fazer isso no início e que talvez precise de dez anos na presidência para chegar a esse nível de firmeza.

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Entre a grande acolhida dentro do clube e as dúvidas sobre sua preparação, a entrada de Nadal na diretoria continua sendo o primeiro passo de um longo caminho, ao fim do qual se saberá se a lenda é capaz de passar do assento de honra para a cadeira de decisão mais difícil do futebol espanhol.